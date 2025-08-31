Incidentes en la cancha de Cipolletti: un grupo de hinchas tiró piedras y se enfrentó con la policía

El partido entre Cipolletti y Bolívar por el Federal A terminó de la peor manera con incidentes afuera de La Visera de Cemento y el enfrentamiento de un grupo de hinchas con la policía.

Unos pocos minutos después del pitazo final, un grupo nutrido de hinchas albinegros arrojó piedras y proyectiles en calle O’Higgins con la intención de agredir la salida de los árbitros y del colectivo del equipo visitante.

Los piedrazos fueron arrojados desde el sector cercano a las vías en dirección a la salida y algunos proyectiles cayeron en la platea mientras el público aún se retiraba de la cancha.

(Foto: Matías Subat)

La polícia intentó disipar con balas de goma y gases lacrimógenos. Muchos de los hinchas tuvieron que esperar a que pasen los incidentes para salir.

Los jugadores también manifestaron su preocupación ya que algunas piedras cayeron en el lugar donde se ubican sus familiares.

No se registraron civiles heridos y un policía sufrió un corte en la cabeza que no fue de gravedad. Además se informó la detención de cinco personas que participaron de las agresiones.

Con estos incidentes, Cipolletti se expone a una sanción. Después de muchos antecedentes violentos en los últimos años, en la actual temporada aún no se había registrado ninguna situación similar.