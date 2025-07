Increíble: Tiene 59 años y debutó como tenista profesional en Estados Unidos

El tenis nunca deja de sorprender. El deporte de la raqueta tuvo una nueva excentricidad que llamó la atención de propios y extraños en Estados Unidos. Un deportista hizo su debut profesional a los 59 años en un Challenger.

Se trata del multimillonario estadounidense, Bill Ackman, gestor del fondo de inversiones y fundador de Pershing Square Capital Management, quien se dio el gusto y jugó al tenis de manera profesional.

Bill Ackman made his pro-tennis debut, entering a competitive ATP doubles tournament alongside four-time Grand Slam champion Jack Sock.



In a little over an hour it was all over, a straight-set defeat to Bernard Tomic and Omar Jasika. Former World No. 1 Andy Roddick, now a… pic.twitter.com/zV6cd7Blny