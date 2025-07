Solana Sierra jugará por los octavos de final ante Laura Siegemund, protagonista de otro batacazo en Wimbledon

La actuación de la argentina Solana Sierra en Wimbledon 2025 se transformó en uno de los hitos más importantes del tenis argentino femenino en las últimas dos décadas. La tenista nacida en Mar del Plata, de apenas 21 años, venció en tres sets a la española Cristina Bucsa por 7-5, 1-6 y 6-1 y se metió entre las 16 mejores del Grand Slam británico.

La argentina ya tiene rival en los octavos de final de Wimbledon. La alemana Laura Siegemund dio otro batacazo en el Major inglés al vencer por un doble 6-3 a la número 8 del mundo y sexta preclasificada, la norteamericana Madison Keys. De esta manera, la marplatense puede soñar con los cuartos en la Catedral del tenis. Se enfrentarán el domingo en horario a confirmar.

Laura Siegemund será la rival de Solana Sierra en los octavos de final de Wimbledon.

Este rendimiento en Wimbledon no solo representa un avance deportivo trascendental, sino también un impulso económico clave para su carrera.

El impacto financiero del triunfo es significativo: solo por alcanzar los octavos de final, Sierra aseguró un premio de 240.000 libras esterlinas, es decir, más de 320.000 dólares, una cifra que supera ampliamente lo que había acumulado en premios a lo largo de toda su carrera profesional.

Según los registros de la WTA, hasta antes de este torneo, había ganado un total de 173.413 dólares. Si logra superar la próxima ronda, la recompensa escalará a 400.000 libras.

Este logro llega en un momento decisivo para la joven jugadora, que desde hace tiempo pelea por instalarse definitivamente en el circuito mayor. Su irrupción en Wimbledon fue inesperada: tras quedar eliminada en la última ronda de la clasificación, ingresó al cuadro principal como “lucky loser” por la baja de Greet Minnen.

Desde entonces, encadenó victorias ante la australiana Olivia Gadecki, la británica Katie Boulter y la propia Bucsa, quien venía de eliminar a la semifinalista de 2024, Donna Vekic.

El salto deportivo también se reflejará en el ranking: Sierra, que había comenzado el torneo como la número 101 del mundo, ya figura 65° en el ranking en vivo, lo que le permitirá escalar 36 posiciones y ubicarse por primera vez entre las mejores 70 del planeta.

Hasta este certamen, la argentina no había conseguido victorias en el cuadro principal de un Grand Slam. Había caído en sus debuts en el US Open 2024 y Roland Garros 2025. Por eso, este Wimbledon no solo marca su mejor performance en torneos grandes, sino también una bisagra en su trayectoria.

