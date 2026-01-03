Independiente Rivadavia no arregló con Cipolletti y Maximiliano Amarfil no seguirá

Después de varias semanas de incertidumbre y negociaciones frustradas, se confirmó que Maximiliano Amarfil no seguirá en Independiente Rivadavia de Mendoza.

El volante cipoleño, parte del plantel campeón de la Copa Argentina 2025, estaba a préstamo. La Lepra tenía una opción de compra del pase pero se le venció el plazo.

El equipo mendocino tenía tiempo hasta el 31 de diciembre del 2025 para ejecutar la opción de compra. El pase pertenece a Cipolletti y el monto para adquirir su ficha era de 320.000 dólares por el 70%.

Independiente Rivadavia intentó negociar por una cifra menor o por un pago en cuotas pero el Albinegro se plantó en el valor que ya estaba estipulado.

Las semanas pasaron y la Lepra desistió por lo que el jugador volvió a pertenecer a Cipolletti. Su próximo destino aún no está definido pero es muy probable que siga en primera división o en el exterior.

Su buen nivel en gran parte de la temporada se opacó con la expulsión en la final de la Copa Argentina contra Argentinos Juniors. Más allá de eso, su rendimiento lo posiciona como una opción tentadora para muchos equipos de la Liga Profesional.