Regional Amateur: arrancan los cruces de cuartos de final en la zona patagónica

Después del descanso entre las Fiestas, el Regional Amateur vuelve este domingo al ruedo con los cruces de ida de cuartos de final. Entre los mejores ocho de la Patagonia quedan tres rionegrinos y un neuquino.

En El Chañar, San Patricio será local de La Amistad desde las 18 horas con el arbitraje de Felipe Zonco, oriundo de Coronel Dorrego.

El Santo pasó dos llaves por penales contra equipos de Bariloche: Cruz del Sur y Estudiantes Unidos. Los cipoleños dejaron en el camino a Independiente de Neuquén con un gran 4 a 1 como visitantes tras perder 1 a 0 la ida.

Ambos no pudieron terminar el año con un título en sus respectivas ligas. A San Patricio se le escapó en la última fecha del Oficial de Lifune al perder con Alianza en Cutral Co y La Amistad cayó por penales con Atlético Regina en la final de desempate de la Confluencia.

San Patricio incorporó en las últimas horas a dos jugadores de Alianza como refuerzos a los volantes ofensivos Joaquín Rikemberg y Matías González. La Amistad sumó al delantero Santiago Gómez y al volante Diego Martínez, conocidos del DT Alfredo Tizza.

Regina – Roca y los demás cruces

Además, Atlético Regina recibirá a Deportivo Roca desde las 19 con Darío Germán Macchi como juez principal. El Albo viene de eliminar a Alianza y de consagrarse campeón de la Confluencia. El Naranja dejó afuera a Independiente de Río Colorado y a Sportsman de Choele Choel.

Regina perdió a su goleador, Santiago Ávila, que se fue a Huracán de San Rafael, en la misma instancia de este torneo pero en la región de Cuyo. Igual confía en su dupla ofensiva de la Liga Confluencia: Rubén García y Tobías Rivas.

Roca completó el cupo de cuatro refuerzos con: el volante Juan Cruz Schaechel, el delantero Tobías Sanhueza y los defensores Facundo Laumann y Santiago Villalba. Además, confirmó las salidas de Rodrigo Soria y Mateo Solari.

Tendrá tres bajas para el duelo este domingo por suspensiones. Lautaro Berthon y Martín Priotti se perderán la serie completa ya que recibieron dos partidos de sanción mientras que Luciano Roberti no estará en el de ida porque le dieron una fecha.

Los otros dos cruces de cuartos de final de la zona patagónica serán: Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia – Deportivo Villalonga desde las 17 y Camioneros de Río Grande – Boxing de Río Gallegos a las 18.