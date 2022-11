Insólito: Luis Enrique anunció que será streamer durante el Mundial de Qatar 2022

A días del inicio del Mundial de Qatar 2022, Luis Enrique hizo un importante anuncio que sorprendió al mundo del fútbol. El entrenador de la selección de España indicó que será streamer mientras su equipo este en el certamen.

Con un video que subió a sus redes sociales, y que en menos de una hora ya tuvo más de 750.000 reproducciones, el DT de la Furia realizó un insólito anuncio.

«Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho ‘streamer‘. Bueno, no me he hecho ‘streamer’ porque esto es un vídeo, todavía no he debutado. Pero mi intención es ‘streamear’ a lo largo del tiempo que estemos en Doha (Qatar)», expresó el técnico que ya dio que hablar en la previa de la Copa del Mundo al dejar fuera de la lista de convocados a Sergio Ramos.

«La idea es simplemente establecer una relación directa con los aficionados a los que les pueda interesar la información sobre la selección. Contado todo desde un punto de vista particular como es el mío y el de mi ‘staff’ y establecer una relación directa y más espontánea», agregó.

Un video para expresar una idea… pic.twitter.com/aCK4ghemHW — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) November 14, 2022

Luis Enrique ya demostró sus excentricidades unos meses atrás al colocarle parlante en las pecheras a sus jugadores para que lo puedan escuchar durante los entrenamientos.