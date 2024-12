Iván Marcone rompió el silencio tras la pelea con un hincha de Independiente: «Sabemos lo que nos pasa»

Independiente atravesó un fin de semana turbulento tras conocerse la denuncia contra su capitán Iván Marcone, el volante protagonizó una pelea con un hincha que lo insultó cuando estaba en su casa. Luego del triunfo de ayer, el jugador se refirió al incidente y destacó el apoyo que recibió de sus compañeros.

El mediocampista de 34 años protagonizó un hecho de violencia en Sarandí el jueves durante la madrugada cuando siguió a una persona hasta su casa que le gritó. Al llegar, lo golpeó y le quitó las llaves de su auto. Si bien fue denunciado en una comisaría, Marcone no fue sancionado por la dirigencia ya que le pidió disculpas a la víctima. Luego del incidente, llegaron a un acuerdo y retiró la denuncia.

Durante el triunfo ante Central Córdoba de este domingo por 2-0, el arquero Rodrigo Rey se acercó a festejar con el capitán en uno de los goles del Rojo. Tras el partido, Marcone habló sin filtro: «Yo no declaré estos días, no me gusta mucho hablar, pero sí lo hice con ellos (por el plantel). Estamos todos unidos, con Rodri (Rey), con Mancu. Sabemos lo que nos pasa, lo que sufrimos».

En ese sentido, el jugador que tiene contrato hasta diciembre de este año y todavía no definió su futuro, concluyó que «siempre que al de al lado le pasa algo estamos para acompañarlo y darle fuerzas, y ellos estuvieron, así que muy agradecido con todo el equipo«.

Iván Marcone había sido denunciado por agredir a un hincha de Independiente

Según relató la denuncia, un hincha se cruzó con el volante de Independiente durante la madrugada en Sarandí, cerca de su domicilio, y al pasar con su vehículo para la vereda donde se encontraba el jugador, le gritó: «Andate Marcone«.

Luego de esta situación, el hincha volvió a su domicilio y cuando llegó, apareció el jugador del Rojo, quien lo siguió y lo golpeó en el ingreso de su casa.

Además, trascendió que le robó las llaves y cuando el denunciante intentó recuperarlas, el jugador le habría dicho: «Lo voy a fajar a cualquier hincha que me diga algo«. El agredido, quien acusó un corte en la frente, se presentó a hacer la denuncia poco después.