Jack Grealish, el alma de los festejos del Manchester City campeón de la Champions

Cada plantel de fútbol tiene un jugador que se lleva todas las miradas en los festejos. En el Manchester City es, sin dudas, Jack Grealish. Con su aspecto desfachatado y look rebelde, el volante le pone diversión a las celebraciones por la obtención de la Champions League.

Grealish aparece como protagonista en cada video de festejos que sube el club inglés en sus redes sociales, siempre arengando a algún compañero y con la impresión de tener buena relación con todos.

Con una botella en mano, el jugador no tuvo ningún reparo en darle rienda suelta a la alegría. Con 27 años, fue una de las piezas importantes de Pep Guardiola en la conquista del triplete (Premier, Fa Cup y Champions).

Grealish llegó al City proveniente del Aston Villa donde emergió como una de las figuras a seguir de la liga inglesa. En 2021 pasó al club de Manchester por 100 millones de euros.

Aunque al principio le costó mantener el nivel por el que invirtieron ese dinero, Guardiola lo bancó y con el tiempo se asentó en el equipo hasta el punto de ser una fija como titular.

“Please, don’t go”. 😄



Jack Grealish begging Bernardo… while PSG insist to sign him this summer 👀



🎥 @footballdailypic.twitter.com/SY6Y3sfP7v