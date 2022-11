Javier Pinola anunció su retiro: «Hoy será el último partido de mi carrera»

Javier Pinola afirmó hoy que jugará su último partido como futbolista profesional, en la previa del amistoso ante Betis de España en Mendoza.

Pinola, de 39 años, dijo que es «el momento de decir adiós» luego de una extensa carrera, mientras se especulaba por su futuro y despejó cualquier tipo de dudas.

«Hoy será el último partido de mi carrera. Me queda agradecer. Siempre me manejé de la misma manera, de predicar con el ejemplo, con acierto y errores, pero siempre di lo mejor de mí hasta el último día. Hoy se lo comuniqué a los chicos y quería disfrutar hasta el último día como compañero, fuimos un gran grupo», señaló Pinola, visiblemente emocionado, a ESPN.

«En el último tiempo hice un análisis. Amo esto, lo hice durante 30 años, me preparé hasta hoy. Son casi 22 años de carrera que he vivido, es mucho tiempo, que pasa volando y le dije a los chicos que esta carrera pasa muy rápido. Me voy feliz. He cumplido más cosas de lo que había imaginado y soy un agradecido», señaló el defensor, entre lágrimas.

¡ÚLTIMO MOMENTO! Javier Pinola deja el fútbol profesional esta tarde en el amistoso de River ante Betis.



📺 El último show del River de Gallardo, este domingo por #StarPlusLA@ESPNFutbolArg pic.twitter.com/0ssoueT30e — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2022

«River exige mucho y hay que estar a la altura, pero llega un momento donde uno tiene que hacer un balance, para seguir demostrando. Jugaba los partidos como el primero, donde tenía que demostrar, traté de prepararme siempre para éso y hoy es momento de decir adiós», agregó .

Pinola aseguró que «nadie» influyó en su decisión y es posible que continúe ligado a River como parte del próximo cuerpo técnico que tendría a Martín Demichelis como sucesor de Marcelo Gallardo, quien hoy dirigirá por última vez al club de Núñez en el triangular internacional.

«A Gallardo se lo va a extrañar mucho. Absorbí mucho de él. Le doy gracias por haber cumplido mi sueño. Por el respeto, algo que no se encuentra en una victoria o derrota, es lo más valioso que tiene el fútbol», cerró Pinola.

Javier Pinola hizo su debut en Chacarita Juniors (2000-2002) y continuó su carrera en Atlético de Madrid de España (2002-2004), Racing Club (2004-2005), Núremberg de Alemania (2006-2015), Rosario Central (2015-2017) y River Plate (2017-2022).