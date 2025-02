Jugó en River y podría ser compañero de Neymar en Santos: el rol clave de Foster Gillett

El desembarco de Foster Gillett en el fútbol argentino pisó fuerte en este mercado de pases. Uno de los últimos nombres que acordó su ficha con el norteamericano es Rodrigo Villagra, de último paso por River. Y en las últimas horas, surgió el rumor de que podría desembarcar en Santos.

El volante atraviesa una situación particular, ya que todavía no definió donde continuará su carrera. Villagra tiene claro que no seguirá en River, ya que su último entrenamiento fue hace una semana y desde ese momento dejó de ir a las prácticas.

El empresario Foster Gillett fue quien le aseguró que pagaría su salida aunque todavía no definió su próximo destino. Nueve millones de dólares es el monto que acordaron los dirigentes del Millonario para dejar salir a Villagra y el norteamericano será quien abonará el dinero.

Pero como una persona física no puede ser dueña de los derechos económicos de un jugador, la operación se tiene que llevar a cabo de un club a otro. Y es en esa situación donde apareció el nombre del Santos.

Estudiantes y Vélez se bajaron de la negociación por Rodrigo Villagra

En un primer momento, todo indicaba que el volante central iba a llegar a Estudiantes (club con el que Gillett tiene un preacuerdo) o Vélez (institución con la que comenzó a negociar el norteamericano). Sin embargo, ambos clubes se bajaron de las negociaciones.

En este contexto, surgieron los rumores de que el Peixe estaría tras los pasos del jugador. El elenco brasileño viene de empatar anoche 1-1 ante Botafogo RP por el Campeonato Paulista, en el que Neymar volvió a tener su estreno en Vila Belmiro.