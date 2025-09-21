Julián Álvarez explotó contra el Cholo Simeone al ser reemplazado en Atlético Madrid: «Siempre a mí»

Atlético Madrid no atraviesa su mejor arranque de temporada. Luego del empate 1-1 ante el Mallorca por la fecha 5 de la liga española, el Colchonero solo pudo cosechar un triunfo en el torneo, pero al nivel del equipo se sumó un nuevo conflicto: Julián Álvarez fue sustituido y le demostró su enojo a Diego Cholo Simeone.

Al ser reemplazado, el delantero argentino no se guardó nada y lanzó desde el banco de suplentes: «Siempre a mí«. El surgido de River no había tenido un buen primer tiempo, en el que el arquero Leo Román le había atajado un penal a los 14 minutos. Por lo que a los 18 del complemento, el Cholo decidió meter al noruego Alexander Sorloth, quien más tarde resultó expulsado.

“SIEMPRE A MÍ”.



Julián Álvarez, luego de ser reemplazado. ⚠️🇦🇷pic.twitter.com/I8I7yM5t9g — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 21, 2025

El enojo del argentino surge ya que fue reemplazado en todos los partidos de la Primera División española, salvo ante el Elche.

Qué dijo el Cholo Simeone sobre el cortocircuito con Julián Álvarez

En la conferencia de prensa, Simeone dio detalles sobre la salida de Julián: «Es el mejor jugador que tenemos, ofensivamente seguro. Necesitamos tenerlo en su mejor versión. Estaba haciendo un muy buen partido, pero entendí que necesitábamos a Sorloth para provocar alguna situación más profunda dentro del área. Lo expulsaron en una jugada confusa. Nos quedamos con uno menos. Y con Julián, todos los jugadores se enojan cuando salen».

El delantero venía de ser la figura del Colchonero en la temporada anterior con 29 goles y 8 asistencias. Sin embargo, el inicio de esta temporada muestra tan solo un tanto y un pase a gol en cinco juegos.