Preocupación en River: alcanzó una racha negativa que no sufría desde el ciclo Demichelis

La derrota de River ante Atlético Tucumán le cortó al Millonario una racha de 15 partidos invicto como visitante, justo en la previa del duelo de vuelta por la Copa Libertadores ante Palmeiras. Pero además este no fue la única marca negativa, sino que primera vez desde el regreso de Marcelo Gallardo, sumó dos derrotas seguidas en los 90 minutos.

La última vez que el conjunto de Núñez sufrió dos caídas al hilo había sido en 2023 con Martín Demichelis en el banco.

Si bien desde que el Muñeco volvió al Millonario ya había sufrido dos derrotas al hilo, en ese caso uno había sido por penales. Esto ocurrió a principios de marzo, cuando la Banda cayó 2-0 ante Estudiantes en el Monumental, por el Torneo Apertura, y cuatro días después perdió la Supercopa Internacional, pero por penales, contra Talleres.

Algo parecido le había ocurrido pero en mayo del año pasado, cuando todavía estaba Demichelis al frente del equipo. Primero quedó eliminado prematuramente de la Copa Argentina ante Temperley, también por la definición desde los doce pasos, y luego perdió por la mínima ante Argentinos en La Paternal, por la tercera fecha del torneo.

Aunque la última vez que el conjunto de Núñez sufrió dos derrotas consecutivas en los 90 minutos había sido en noviembre de 2023, también con Micho como entrenador. En aquel momento, perdió 2 a 1 con Huracán de local y luego 3 a 1 contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

River perdió el invicto como visitante

Con la caída del sábado por la noche, el Millo no solo alcanzó esta marca negativa, sino que además cortó un invicto de 15 partidos sin perder en condición de visitante. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo había cosechado seis victorias y nueve empates en territorio rival y la última caída fuera del Monumental había sido el 14 de diciembre del año pasado, contra Racing en Avellaneda.

Pese a llevar un extenso período de tiempo sin perder fuera del Monumental, estaba lejos del récord histórico de la institución: 26 partidos invicto como visitante (15 victorias y 11 empates) entre 1922 y 1923.