En un partidazo, Liverpool se lo ganó sobre el final al Atlético de Madrid de Simeone

Un cabezazo de Van Dijk, en el cierre del partido, le dio el triunfo a Liverpool.

Liverpool venció 3-2 a Atlético de Madrid en Anfield, en uno de los duelos más atractivos de la primera fecha de la liguilla de la UEFA Champions League. El local tuvo un comienzo demoledor y pegó de entrada con Robertson y Mohamed Salah antes de los cinco minutos de partido.

Nico González y Giuliano Simeone fueron titulares en el equipo del Cholo y Nahuel Molina ingresó desde el banco de suplentes. Alexis Mac Allister también vio acción en el complemento. Julián Álvarez no viajó a Liverpool por molestias en su rodilla y fue la gran baja en el Colchonero, junto a Thiago Almada, desgarrado post participación con la Scaloneta.

En el cierre de la primera mitad, el Colchonero encontró un descuento vital. Raspadori atacó por derecha y tocó para Llorente, que punteó la pelota y anotó el 2-1 parcial antes de marcharse a los vestuarios.

RÁFAGA RED: Salah arremetió en el área y definió de zurda para el 2-0 de Liverpool vs. Atlético de Madrid en ¡6 minutos de partido!



RÁFAGA RED: Salah arremetió en el área y definió de zurda para el 2-0 de Liverpool vs. Atlético de Madrid en ¡6 minutos de partido!

Los goles que no se hacen en un arco se hacen en el otro: después de que los de Arne Slot fallaran en reiteradas veces el tercero, Marcos Llorente anotó el empate con un tiro que se desvió en el taco de Mac Allister.

Sin embargo, en el final Liverpool sacó su chapa para llevarse los tres puntos: luego de una sucesión de tiros de esquina, Virgil Van Dijk se elevó más alto que todos y anotó el 3-2 final en el minuto 92.

¡¡INCREÍBLE!! Llorente sacó una volea perfecta, la pelota se desvió y llegó el 2-2 del Atlético de Madrid vs. Liverpool. ¡HABRÁ FINAL DE PELÍCULA EN ANFIELD!



¡¡INCREÍBLE!! Llorente sacó una volea perfecta, la pelota se desvió y llegó el 2-2 del Atlético de Madrid vs. Liverpool. ¡HABRÁ FINAL DE PELÍCULA EN ANFIELD!

¡¡¡EL FINAL DE PELÍCULA QUE QUERÍAN!!! VAN DIJK GANÓ POR ARRIBA Y MARCÓ EL 3-2 DE LIVERPOOL VS. ATLÉTICO DE MADRID EN TIEMPO DE DESCUENTO.



¡¡¡EL FINAL DE PELÍCULA QUE QUERÍAN!!! VAN DIJK GANÓ POR ARRIBA Y MARCÓ EL 3-2 DE LIVERPOOL VS. ATLÉTICO DE MADRID EN TIEMPO DE DESCUENTO.

En tanto, Julián Álvarez no viajó a Liverpool por molestias en su rodilla y fue la gran baja en el Colchonero, junto a Thiago Almada, desgarrado post participación con la Scaloneta.