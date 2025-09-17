SUSCRIBITE
En un partidazo, Liverpool se lo ganó sobre el final al Atlético de Madrid de Simeone

El Colchonero perdía 2-0 a los 6 minutos, logró empatarlo, pero los Reds marcaron en tiempo de descuento y se quedaron con la victoria. Mirá los goles.

Un cabezazo de Van Dijk, en el cierre del partido, le dio el triunfo a Liverpool.

Liverpool venció 3-2 a Atlético de Madrid en Anfield, en uno de los duelos más atractivos de la primera fecha de la liguilla de la UEFA Champions League. El local tuvo un comienzo demoledor y pegó de entrada con Robertson y Mohamed Salah antes de los cinco minutos de partido.

Nico González y Giuliano Simeone fueron titulares en el equipo del Cholo y Nahuel Molina ingresó desde el banco de suplentes. Alexis Mac Allister también vio acción en el complemento. Julián Álvarez no viajó a Liverpool por molestias en su rodilla y fue la gran baja en el Colchonero, junto a Thiago Almada, desgarrado post participación con la Scaloneta.

En el cierre de la primera mitad, el Colchonero encontró un descuento vital. Raspadori atacó por derecha y tocó para Llorente, que punteó la pelota y anotó el 2-1 parcial antes de marcharse a los vestuarios.

Los goles que no se hacen en un arco se hacen en el otro: después de que los de Arne Slot fallaran en reiteradas veces el tercero, Marcos Llorente anotó el empate con un tiro que se desvió en el taco de Mac Allister.

Sin embargo, en el final Liverpool sacó su chapa para llevarse los tres puntos: luego de una sucesión de tiros de esquina, Virgil Van Dijk se elevó más alto que todos y anotó el 3-2 final en el minuto 92.

