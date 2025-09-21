Invicta: La Selección juvenil de rugby del Alto Valle se consagró campeona del Patagónico

La Selección juvenil de rugby del Alto Valle salió campeona del Patagónico. Foto: Rompiendo Guindas.

Este fin de semana, el seleccionado de rugby M16 del Alto Valle se consagró campeón del Torneo Nacional UAR M16 Desarrollo Zona Sur. El combinado, que está compuesto por jugadores de General Roca, Cipolletti, Catriel y Neuquén levantó el título luego de ganar todos los encuentros.

En el certamen participaron los seleccionados del Alto Valle, Chubut, Lagos del Sur y Austral. Se llevó a cabo en Comodoro Rivadavia.

La Selección del Alto Valle fue campeona del Torneo Nacional UAR M16 Desarrollo Zona Sur

Durante su participación, el combinado de Alto Valle se impuso en la primera fecha ante Austral por 24-17, en la segunda fecha fue 35 a 19 contra Lagos del Sur, y en la final se consagró luego de ganarle a Chubut por 41-8.

De esta manera, el seleccionado local levantó el título de la categoría, mientras que el podio lo completaron Chubut (en la segunda posición) y Austral (en el tercer lugar).

El trofeo que se llevó el seleccionado del Alto Valle.

El plantel del Seleccionado del Alto Valle que se consagró campeón del Patagónico juvenil

El combinado del Alto Valle que levantó el título M16 en Chubut estuvo compuesta por 25 jugadores: diez de Marabunta, cinco de Roca Rugby, ocho de Neuquén Neuquén, uno de Catriel Rugby y uno de Patagonia Rugby.

Los campeones fueron: Iñaki Alcaya, Leonardo Tommaso Basinno, Bruno Bilo, Benjamín Brust, Francisco Collado, Octavio Fernández, Lautaro Figueroa, Benicio Flores, Ignacio Flores, Fernando Matías Flores, Luciano Gallucci, Felipe García, Baltasar Gerez, Facundo Gurzov, Agustín Hucha, Manuel Izaguirre, Luis Agustín Jorge, Pedro Leiva Maina, Ramiro Soria, Balthazar Soto, Polo Uribe, Simón Valbuena, Alfonso Van Houtte, Ignacio Varas y Juan Varela Olid.

Mientras que el staff fue integrado por Daniel González (headcoach), Cristian Mendieta (entrenador FW), Juan Martín Correa (entrenador de backs), Lucas Gómez (preparador físico), Sebastián Castillo (kinesiólogo), Maximiliano Campot (mánager) y Juan Carlos Méndez (utilero)