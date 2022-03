Julián Álvarez: «Hacer un gol con esta camiseta era un sueño que tenía desde chico»

Julián Álvarez no desaprovechó su oportunidad como titular y metió su primer gol en la Selección Argentina mayor en el empate 1 a 1 con Ecuador.

El delantero definió, tras una gran jugada colectiva, con un derechazo cruzado tras un primer intento de zurda que le interceptaron.

«Hacer un gol vistiendo esta camiseta era un sueño que tenía desde chico. Es algo único», expresó el jugador de River en la conferencia de prensa posterior al partido.

¡GOL DE ARGENTINA! ¡JULIÁN ÁLVAREZ abrió el marcador ante Ecuador! 🎶 El que no salta no va a Qatar ✈🇶🇦 🎶 ¡Vamos Argentina! ¡Empieza el sueño! 🇦🇷 ⚽ La SCHHCALONETA va a Qatar, y Schneider los acompaña. #SaleUnaFresca #SaleUnaSchneider #CervezaSchneider pic.twitter.com/EsV2OyUJuD

«Estoy muy contento por el grupo. Se viene haciendo un trabajo muy bueno. Tenemos que seguir por este camino, todos estamos muy ilusionados», continuó.

«Estoy pasando un buen momento, siempre dando lo mejor para seguir creciendo como jugador y como persona. Todo el tiempo siento el cariño de la gente. Estoy tranquilo e intento hacer mi propio camino», finalizó Julián.

«Sabíamos que veníamos a una cancha difícil, con humedad, pero así son las Eliminatorias: complicadas. Supimos aguantar el resultado pero por poco no nos llevamos la victoria», expresó el defensor.

Sobre el polémico penal, el zaguero del Benfica dijo que «fue una jugada rápida» y que si finalmente la pelota toca la mano de Nicolás Tagliafico era «imposible sacarla» a tiempo.

«Hicimos una buena Eliminatoria. Se armó un grupo lindo y competitivo donde todos están ilusionados con estar en la lista. Estamos muy ilusionados como todo el pueblo argentino. Vamos con la ilusión de llegar hasta el final», completó Otamendi.

El arquero de Villarreal tuvo su primer partido oficial como titular. El exEstudiantes dijo que no llegó a ver la jugada del polémico penal cobrado por el árbitro brasileño Raphael Claus, tras chequeo en el VAR.

Igual comentó que Tagliafico le dijo que la pelota le pega en la mano, aunque «la tenía pegada al cuerpo».

«Fue una lástima que se escapó el triunfo. Queríamos ganar para cerrar la eliminatoria, pero el trayecto fue espectacular«, valoró.

«Siempre trabajé para intentar estar. Hoy se me dio la oportunidad e intenté aprovecharla. Es un orgullo pertenecer a esta selección», remarcó el platense, que peleará por ser el tercer arquero de la lista.

El entrenador analizó el empate con Ecuador e indicó: «En el primer tiempo hicimos un buen partido. En el segundo, ellos empujaron más, pero sin chances hasta la última jugada».

«Las Eliminatorias Sudamericanas son tremendamente difíciles y este equipo se adaptó a todo», agregó el director ténico.

Scaloni: «Acabo de ver la jugada de Mac Allister y ME PARECE LAMENTABLE QUE NO HAYAN IDO A VER EL VAR. No le encuentro explicación. Tiene un raspón por encima de la rodilla». pic.twitter.com/HijoPAt98b