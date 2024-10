Julio Soler confesó su reacción al enterarse que fue citado a la Selección Argentina: «Me agarró un shock»

En las últimas horas, Lionel Scaloni tuvo que modificar la lista de convocados en la Selección Argentina por distintas bajas que sufrió. Y sorprendió con el elegidos en lugar de Marcos Acuña, un juvenil del fútbol argentino.

El reemplazante del Huevo Acuña será Julio Soler, lateral izquierdo de Lanús que disputó los Juegos Olímpicos con la Albiceleste de Javier Mascherano.

Luego de ser llamado, se mostró entusiasmado y aseguró que «tengo ganas de estar allá, aprovechar la oportunidad«. Todavía no se sumó a la delegación que este miércoles viajará desde Miami a Colombia y luego a Venezuela, ya que no tenía VISA para ingresar a Estados Unidos. De esta manera, trabajó con la Sub 20 de Javier Mascherano y recién ahora se encontrará con sus compañeros. «Contento por cómo me trataron para que pueda llegar bien», destacó.

Además, el nacido en Asunción reveló cómo se enteró que fue convocado a la Albiceleste: Me llegó el llamado el domingo a la noche. Me agarró un poco de shock, estaba con mi familia y la verdad es que muy contento, estoy muy feliz«.

En este contexto, el zurdo será la alternativa que tendrá Scaloni si Nicolás Tagliafico no puede jugar (Lisandro Martínez también puede ocupar ese lugar), y confesó que «es el sueño desde chico, no me salen las palabras para describirte lo que siento y no veo la hora de estar allá».

Las dudas de Lionel Scaloni para enfrentar a Venezuela

El entrenador argentino tiene dos dudas en el armado del equipo. Por un lado, debe definir al lateral derecho: Nahuel Molina o Gonzalo Montiel. Y la otra está relacionada con los últimos metros de la cancha. Ya que aún no eligió si juega Giovani Lo Celso o Julián Álvarez. Respecto del nombre que elija, cambiará el esquema táctico del equipo. Mientras que Lionel Messi ya está recuperado y será titular.

El posible equipo de Argentina: Gerónimo Rulli, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Julián Álvarez o Giovani Lo Celso, Lionel Messi y Lautaro Martínez.