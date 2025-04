La advertencia de Javier Mascherano sobre el futuro de Lionel Messi en Argentina: «No tengo duda»

Lionel Messi es el gran referente de la Selección Argentina y continúa vigente. Aunque desde lo futbolístico podría decirse que el equipo no lo extrañó en la doble Fecha FIFA. Sobre esta situación, Javier Mascherano opinó al respecto y dio detalles de cara a su futuro en la Albiceleste.

El actual entrenador del Inter Miami, que dirige al astro argentino en su día a día, se refirió a la chances de que esté en el Mundial 2026, algo que aún no se confirmó. Si bien Argentina ya está clasificada a la próxima Copa del Mundo, el Jefecito dejó algunas dudas sobre el futuro del rosarino.

«El físico y las piernas los tiene, la cabeza también, no tengo ninguna duda. Pero esas son decisiones personales, es una decisión de él si va a jugar el Mundial o no. Yo no estoy dentro de su cabeza«, planteó el Jefecito en conferencia de prensa.

Aunque dejó en claro su postura: «Como argentino yo deseo que lo juegue, claramente. Y como amante de este deporte también, porque no hay ningún futbolista en el mundo que genere lo que genera él«.

La temporada de Lionel Messi en Inter Miami

Lionel Messi lleva disputados 10 partidos con Inter Miami en lo que va de temporada, y convirtió 8 goles.

Sin formar parte de la primera convocatoria del año en la Selección Argentina, Messi también estuvo ausente en tres partidos de Inter Miami.

Messi lleva 42 goles en 49 partidos desde su arribo en Inter Miami, siendo el segundo club con el que más anotaciones consiguió, por sobre las 32 logradas en PSG.