La dura revelación del Huevo Acuña sobre su pase frustrado a Aston Villa

El jugador neuquino Marcos Acuña reveló los motivos de su venta frustrada a Aston Villa en el último mercado de pases y no ocultó su enojo al hablar de los motivos dentro de Sevilla que impidieron que se reúna con su compañero de la de la Selección Argentina, Emiliano Dibu Martínez.

En diálogo con ABC, el campeón del mundo oriundo de Zapala y producto de las divisiones inferiores de Ferro hizo saber que estuvo muy cerca de unirse al equipo de Birmingham aunque la negociación no llegó a buen puerto dado el conflicto entre José María del Nido Carrasco (presidente de la institución) y Monchi (director deportivo del club andaluz) terminó truncando su pase al fútbol británico.

“Lo del traspaso no fueron rumores. El Sevilla tuvo una oferta importante que por cuestiones personales del presidente y Monchi no se cerró, y el afectado fui yo. Creo que no lo merecía porque habría entrado una buena plata”, inició el ex-Racing y Sporting Club de Portugal.

El campeón del mundo y América con la Selección Argentina se enfocó en el futuro inmediato afirmando que ya dejó atrás el enfado por su venta frustrada. “Aquello ya pasó y estoy enfocado ahora en las fechas que quedan. Tengo contrato hasta 2025, pero no sé. Primero tengo que acumular minutos, jugar partidos y después ver lo que sigue”, afirmó el Huevo.

Con información de TyC Sports.