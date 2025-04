La durísima crítica de un campeón del mundo de Boca a Gago: «Vos no faltás por fiebre a entrenar»

La ausencia de Fernando Gago en el primer entrenamiento de la semana en Boca Predio generó polémica en el mundo del fútbol. Uno de los primeros que opinó del tema y le tiró varias críticas al DT fue un exjugador que salió campeón del mundo con Carlos Bianchi.

Según se conoció, Pintita se encontraba con fiebre y vómitos, por lo que se quedó en su casa y dejó la práctica a cargo de sus ayudantes Fabricio Coloccini y Diego Cogliandro.

Un campeón del mundo de Boca criticó sin filtro a Gago

«Hay que ir a la práctica, como sea, ni siquiera una fiebre te puede hacer faltar al entrenamiento. Yo me di vuelta así, di cuatro vueltas (con el auto) y quedé para arriba a la mañana y fui a entrenar, porque hay que ir a entrenar», comenzó Cristian Traverso en TyC Sports.

Y agregó: «Vos no faltás por fiebre a entrenar, vos no faltás por vómitos, vos no faltás por nada entrenar, y menos si sos cabeza de grupo. Hay soluciones rápidas, pichicata y arrancás».

Además, el exjugador comparó la ausencia del entrenador con la indisciplina que protagonizó Carlos Palacios la semana pasada: «No digo que (Gago) tiene que ser castigado ni nada, se puede enfermar, pero hay momentos en los que no te podés permitir nada, como sea tenés que llegar«.

«Estoy seguro que si hubiese tenido fiebre como jugador va igual… En este momento, después de lo de Palacios, buscale la manera para que no tengan excusas de ningún lado, para que no hablen de hoy de vos», planteó Traverso.

Antes de finalizar, el panelista le dejó un consejo a Gago: «Andá como seas, después te vas a tu casa».