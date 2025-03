La formación de Boca para recibir a Defensa y Justicia en la Bombonera: un cambio obligado para Gago

Esta tarde, Boca se medirá en la Bombonera ante Defensa y Justicia en busca de cosechar un nuevo triunfo en el Torneo Apertura. El conjunto de Fernando Gago quiere seguir de racha e intentará treparse a la cima de la Zona A, aunque presentará algunas sorpresas en el once inicial.

Pintita no podrá repetir la formación de la última fecha y tiene que meter mano obligada en el once por algunas bajas. La goleada ante Central Córdoba dejó buenas sensaciones, aunque con el correr de los días, empezaron a salir a la luz las molestias físicas de algunos jugadores que no tuvieron descanso.

Por eso, una de las bajas en el Xeneize será Ander Herrera, quien fue figura en Santiago del Estero y padece una sobrecarga muscular.

Su lugar podría ser ocupado por Rodrigo Battaglia, quien se recuperó de la molestia y está a disposición, por lo que Gago evalúa probarlo como volante central. Aunque la otra alternativa que maneja es el ingreso de Williams Alarcón.

El once de Boca podría presentar ese único cambio si es que Kevin Zenón llega a estar en condiciones de ser titular. El zurdo entrenó diferenciado por inconvenientes físicos y su presencia no está asegurada. El futbolista que podría reemplazarlo es Tomás Belmonte, quien ya está disponible tras su desgarro.

El gran problema de Gago pasa por el mediocampo, un sector del campo de juego en el que parecía haber encontrado los jugadores ideales luego de varios partidos.

La probable formación de Boca contra Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia o Williams Alarcón, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Milton Giménez y Edinson Cavani.

Los datos de Boca ante Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura