La historia de Amarfil y Centurión, los dos cipoleños que ganaron la Copa Argentina

El histórico título de Independiente Rivadavia de Mendoza en la Copa Argentina tuvo impronta cipoleña con la participación de Ezequiel Centurión y Maximiliano Amarfil.

Los dos jugadores nacidos en Cipolletti fueron titulares en la final contra Argentinos Juniors y son piezas claves del plantel que dirige Alfredo Berti.

Con esta consagración, la Lepra logró el primer trofeo de su historia y también fue el primero para un club mendocino. De yapa, jugarán la próxima Copa Libertadores.

Amarfil, de sólido nivel durante todo el año, la victoria por penales fue un alivio ya que fue expulsado en el cierre del primer tiempo por doble amarilla.

Centurión tampoco pudo completar la final ya que sufrió una lesión en su brazo izquierdo. En la semifinal fue héroe contra River en los penales y esta vez le tocó a Gonzalo Marinelli, que lo reemplazó y también tapó un remate clave en la tanda.

Maximiliano Amarfil, el motorcito de Cipo

Desde su irrupción en la primera del Club Cipolletti en el Federal A, Maximiliano Amarfil (24 años) demostró su jerarquía. Aunque su meteórico ascenso en el fútbol argentino pueda ser sorpresivo, su nivel siempre fue destacado.

El volante se formó en la escuelita de fútbol Los Humildes. En 2021 debutó como profesional en el Albinegro. En 2022 fue a préstamo a Centenario para jugar el Regional Amateur.

La temporada 2023 fue la que lo asentó como una de las figuras del equipo a partir de su despliegue y entrega en el mediocampo, incluso con criterio para llegar al arco rival.

Ese gran año le permitió dar el salto a Nueva Chicago en la Primera Nacional. En el Torito tuvo un gran 2024 y de ahí pasó a Independiente Rivadavia de cara al 2025. En la Liga Profesional no desentonó, se ganó el puesto y fue titular en casi todo el año.

Un dato no menor es que el pase de Amarfil aún pertenece a Cipolletti. El club mendocino tiene una opción de compra por 320.000 dólares por el 70% de la ficha. Por el momento, tiene la intención de ejecutarla a fin de este año. Si se hace, significará un importante ingreso de dinero para el Albinegro, además de conservar un porcentaje.

Centurión, de los años en River a la consagración en Mendoza

Ezequiel Centurión (28 años) es de cuna futbolera ya que su papá, Rafael, fue arquero de Cipolletti en los ’90. Desde chico decidió seguir sus pasos en las inferiores del Albinegro y a los 16 llegó a River después de pasar exitosamente una prueba.

En 2019 se ganó el puesto en la reserva y recibió las primeras convocatorias en primera. Su debut fue en 2022 luego de un buen año a préstamo en Estudiantes de Caseros.

Fue suplente de Franco Armani durante un par de temporadas y atajó varios partidos en su reemplazo. En julio de 2024 fue a préstamo a Independiente Rivadavia.

El próximo año debe volver al Millonario y aún resta saber si el club mendocino elevará una oferta para comprar el pase o si destino está en el exterior.