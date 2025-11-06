En una final para el infarto y por penales, Independiente Rivadavia ganó la Copa Argentina

Es el primer título de la historia para la Lepra mendocina, que jugará la Copa Libertadores. (Clarín Fotos)

Independiente Rivadavia de Mendoza hizo historia al vencer por penales a Argentinos Juniors tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y se consagró campeón de la Copa Argentina por primera vez. El partido, cargado de tensión y con polémicas, se disputó en la cancha de Instituto de Córdoba. 5-3 terminó la definición por penales.

En los primeros minutos del partido la Lepra tomó las riendas del juego y rápidamente abrió el marcador. Luego de un centro de Osella al segundo palo, Chiquito Romero salió mal y aprovechó Alex Arce para cabecear con el arco a su merced.

Abajo en el marcador, el Bicho de la Paternal tomó la posesión del balón, pero sin inquietar a su rival. Sobre el final de la primera etapa, el cipoleño Maximiliano Amarfil fue expulsado en Independiente Rivadavia por doble amarilla luego de hacerle una falta a López Muñoz.

Los jugadores y el público mendocino vivieron una noche inolvidable. (FBaires)

La Lepra pegó otra vez y después resistió

En el complemento, después de sufrir los ataques del rival, la Lepra volvió a pegar. Fattori la perdió en el área rival, Sebastián Villa condujo el contragolpe, y Matías Fernández quedó cara a cara con Romero, para definir al primer palo y poner el 2-0.

Desde este golpe, el Bicho tiró toda la carne al asador. El ingresado Giaccone armó una buena jugada por la izquierda y la pinchó para la llegada de Lescano, quien dentro del área controló para definir por encima del arquero Ezequiel Centurión, el otro de Cipolletti que se coronó con el equipo mendocino.

Sobre el final del encuentro, en su afán por marcar, Osella bajó a un rival y vio la segunda tarjeta amarilla, por lo que dejó a su equipo con 9. Instantes después, se lesionó el arquero Centurión, por lo que tuvo que ingresar Gonzalo Marinelli. Antes, el árbitro Nicolás Ramírez expulsó al DT del campeón, Alfredo Berti, y el partido se calentó.

En el tiempo agregado, luego de una serie de rebotes en el área, Erik Godoy, el defensor que había ingresado para jugar de 9, pescó la pelota en el punto de penal y remató cruzado para darle la igualdad al Bicho de La Paternal.

En la tanda de penales, Marinelli le tapó el cuarto a Tomás Molina, pero el VAR detecto que el golero se adelantó. En la repetición, volvió a tapar y le dejó el match point a Villa. El colombiano no falló, le rompió el arco a Romero y le dio el primer título de la historia a Independiente Rivadavia.

El cipoleño Centurión salió lesionado y se perdió la tanda de penales. (FBaires)

La síntesis

Independiente Rivadavia 2 (5): Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil; Matías Fernández; Sebastián Villa, Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors 2 (3): Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Gabriel Florentín; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Goles: PT 9 Alex Arce (I), ST 17 Matías Fernández (I), 19 Alan Lescano (A) y 52m Erik Godoy (A)

Penales: Para Independiente Rivadavia anotaron Luciano Gómez, Ivan Villalba, Nicolás Retamar, Sheyko Studer y Sebastián Villa. Para Argentinos, Alan Lescano, Hernán López Muñóz y Lautaro Giaccone. Gonzalo Marinelli le atajó a Tomás Molina.

Cambios: ST Lautaro Giaccone por Prieto y Emiliano Viveros por Florentín (A), 21 Kevin Retamar por Fernández (I), 23 Ismael Sosa por Riquelme (A) e Iván Villalba por Arce (I), 27 Rúben Bentancourt por Fattori (A), 45 Gonzalo Marinelli por Centurión (I), 45 Diego Tonetto por y 45m Erik Godoy por Lozano (A)

Expulsados: PT 41 Amarfil (I) y ST 47 Osella (I)

Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Héctor Paletta

Estadio: Instituto, Córdoba