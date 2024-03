La historia de Walter Benítez, el arquero que debuta en la Selección Argentina

En la previa del amistoso que disputará la Selección Argentina ante Costa Rica en Los Angeles, se confirmó que Lionel Scaloni decidió probar algunas variantes en el equipo. Una de las más llamativas será el debut oficial de Walter Benítez de 31 años. El arquero que salió de Quilmes, la rompió en Francia y hasta tuvo la chance de defender los colores de otras dos selecciones.

La historia del actual arquero del PSV Eindhoven de Países Bajos, se inició en Quilmes con el detalle que no comenzó como arquero. «Empecé como delantero, pero el día en que fui al arco hice un clic. Era un partido de siete contra siete, en una cancha con más tierra que pasto y disfruté más tirarme y revolcarme que ser delantero. A los 9 años decidí ser arquero«, detalló en una entrevista con La Nación en 2019.

Nacido en San Martín, Chaco, Benítez llegó a Primera de la mano de Caruso Lombardi en abril de 2014. Fue preparado por Marcelo Pontiroli en el Cervecero y llegó a jugar apenas 51 partidos. Ya que dos años después de su debut, el chaqueño dio el salto a Europa y se convirtió en arquero del Niza.

Benítez defendiendo los colores de Quilmes.

En el equipo francés, el ex Cervecero hizo historia, jugó 188 partidos y cosechó 55 vallas invictas. A partir de su gran nivel, llamó la atención de la Selección de Francia que intentó conseguirle el pasaporte en 2020 para que defienda a Les Blues. «Como no jugué en la Selección Argentina, existe la posibilidad de que me llamen de la francesa. No le cierro la puerta a nadie, pero soy argentino y me encantaría jugar para mi país«, declaró en ese momento.

Sin embargo, el país europeo no fue la única selección que intentó llevarse a Benítez. En 2021, fue contactado por la Selección de Paraguay que era dirigida por Guillermo y Gustavo Barros Schelotto en ese momento. «Me contactó Guillermo en su momento, que había un interés, estaban tratando de ver el tema de los papeles para ver si se puede, pero a hoy en día no pasó nada. Es otra cosa que evaluaremos», comentó sobre esa situación.

La primera experiencia de Walter Benítez en la Selección: el Sudamericano de Argentina 2013

Más allá de que el debut oficial de Benítez con la Albiceleste se dará esta noche frente a Costa Rica, el exarquero de Quilmes ya había tenido su primera experiencia con la Selección Argentina en el Sudamericano de Argentina 2013, como arquero titular del seleccionado Sub 20. Además, había sido preseleccionado para los Juegos Olímpicos de Rio 2016, pero quedó fuera por una lesión.

Walter Benítez durante su experiencia con la Selección Argentina en juveniles.

Con la Selección mayor, sus primeras convocatorias fueron con Lionel Scaloni. Participó en la gira ante Australia e Indonesia en junio del año pasado. Sin embargo, no pudo sumar minutos debajo del arco, una situación que se repitió en las Eliminatorias camino al Mundial 2026, ante Uruguay y Brasil.

Esta noche, ante los Ticos, Benítez tendrá la oportunidad de debutar defendiendo el arco de la Selección campeona del mundo, un momento que habrá soñado durante toda su vida.