La historia del neuquino Darío Herrera, que alcanzará un récord en el Superclásico entre River y Boca

Nació en Andacollo, en el interior de la provincia de Neuquén, hace 38 años y este domingo hará historia para el arbitraje nacional. Se trata de Darío Humberto Herrera, quien será el encargado de impartir justicia en el Superclásico del próximo fin de semana en el Monumental lo que le permitirá alcanzar un histórica marca.

Herrera vivió en Andacollo hasta su adolesencia cuando decidió estudiar educación física en la ciudad Lincoln, provincia de Buenos Aires. «Nunca me faltó nada, pero nunca me sobró», aseguró años atrás cuando, quizás, no se imaginaba en convertirse en un árbitro récord del fútbol argentino.

Es que sus inicios en el referato llegaron con la intención de poder sumar un ingreso extra para no tener inconvenientes económicos a fin de mes. Su buen trabajo lo llevo a escalar categorías hasta que debutó en la Primera División en 2013, en el partido entre Colón y Vélez que terminó con victoria para los santafesinos por 2 a 1.

Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los árbitros más destacados del país, que lo catapultaron a dirigir partidos de gran importancia. Su debut como internacional no fue nada fácil: fue en el Superclásico por Copa Libertadores de 2015 en La Bombonera, que se suspendió por el gas pimienta.

La histórica marca que alcanzará Herrera el Superclásico

Luego de aquella noche complicada, Herrera se mantuvo entre los mejores árbitros del país y este domingo dirigirá su sexto Superclásico entre River y Boca. Además, será el tercero de manera consecutiva.

Tras la noche del gas pimienta estuvo en dos enfrentamientos por el campeonato local: en el triunfo de Boca por 1 a 0, con gol de Nicolás Lodeiro, del 13 de septiembre de 2015 en Núñez; y en la igualdad 0-0 en La Bombonera, expulsado Pablo Pérez, el 24 de abril de 2016.

En tanto que el año pasado fue el encargado de impartir justicia en los clásicos que se jugaron. Dirigió en la victoria 1-0 de Boca con el gol de Sebastián Villa en el Monumental por la Copa de la Liga; y en la 18va. fecha de la Liga Profesional, con el mismo resultado y anotación de Darío Benedetto.

De esta manera, el domingo alcanzará una marca casi inédita. Solo existen dos antecedentes de un mismo árbitro en tres ediciones consecutivas. El primero fue José Galli entre 1935-1936 y el segundo Horacio Elizondo en 1999 y 2000.