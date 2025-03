La indignación de un entrenador tras ser vinculado con Boca: «Es una falta de respeto»

Fernando Gago confirmó en conferencia de prensa que continuará como entrenador de Boca tras el triunfo frente a Rosario Central. Sin embargo, los rumores de su salida continúan vigentes y ya hay algunos nombres que sonaron. Aunque uno de ellos, negó rotundamente un contacto.

Se trata de Cristian González, entrenador de Unión, que habló tras el triunfo por la mínima frente a Gimnasia. El Kily fue consultado en la conferencia de prensa sobre los sondeos del Xeneize y no ocultó su enojo.

Al igual que le ocurrió a Eduardo Domínguez, DT de Estudiantes, quien fue consultado luego de la victoria frente a River, el Kily se refirió a los rumores que lo vinculan al conjunto de la Ribera y fue tajante.

«Yo siempre dije lo mismo, en el fútbol y en la vida hay rumores de todo tipo», comenzó el ex Rosario Central.

Por otra parte, el entrenador del Tatengue destacó la primera victoria de sus dirigidos en el Apertura:

A su vez, contento por la primera victoria de sus dirigidos en el Apertura, sentenció: «¿Ustedes creen que en la situación que estoy pasando deportivamente, que no es la que me imagine desde que comencé la pretemporada en Uruguay, voy a estar pensando en Boca? Es una falta de respecto a la gente de Unión«.

Kily González negó un llamado de Boca

En ese sentido, el Kily se refirió a la chance de dirigir al Xeneize ante una hipotética salida de Gago, el exjugador de Inter dejó en claro: «No, no recibí ningún llamado. Creo que la gente que está en Boca me conoce, de qué manera me manejo. Yo estoy muy comprometido con este club desde que llegué, ojalá Dios quiera podamos mejorar en todo sentido para poder tener competencia».

Además, el entrenador del Tatengue fue más allá y descartó la chance de abandonar al conjunto santafesino en el corto plazo: «Vuelvo a repetir, yo lo quiero a Unión, yo estoy muy a gusto acá. He recibido críticas de todo tipo y las acepto totalmente, me hago cargo, porque cuando el equipo no gana el primero que se hace cargo es el entrenador. Insisto, los rumores siempre van a estar, buenos y malos, pero mi cabeza está metida en Unión más que nunca. En mejorar mi equipo, intentar ganar y seguir preparándonos».