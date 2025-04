La inédita confesión sobre la interna entre Riquelme y Palermo en Boca: «Es una porquería»

La dupla que conformaron Martín Palermo y Juan Román Riquelme en Boca marcó un antes y un después en la historia del Xeneize. Sin embargo, su relación fuera del campo siempre estuvo llena de polémicas y en las últimas horas, un exjugador que compartió plantel con ellos reveló detalles de sus problemas.

Luiz Alberto, exjugador brasileño que pasó por Boca, reveló detalles del conflicto interno que protagonizaron los dos ídolos del Xeneize.

«Cada uno con su grupo. Yo ya había pasado por eso», comenzó el exzaguero durante una entrevista con Conta & Manda. Y remarcó: «Hablé. Esto es una porquería».

En ese sentido, reveló que dentro del vestuario había charlas cruzadas. «Cada uno en su rincón y bla bla bla», confirmó. «Y vos ahí, dentro del vestuario, la sala del entrenador, el entrenador sube al campo y luego viene el ayudante y habla. Ibas para el campo, tenías a esos grupos así, divididos», aseguró.

«Muy bien, jugué allí durante tres meses. Si me preguntas hoy si no iría… No aconsejo a nadie ir. A ningún brasileño. A los argentinos no le gustan los brasileños. No les gustan. Te hablo de fútbol, ¿ok? Parte del fútbol. No les gustan, hermano», disparó Luiz Alberto, quien tuvo un breve paso por el Xeneize y vivió el histórico cruce entre los dos referentes del club.

Martín Palermo y Juan Román Riquelme: cómo está su relación

Luego del retiro, la relación entre los dos ídolos de Boca mejoró. El año pasado, el Titán reconoció que tuvo llamados con Riquelme para pedirle futbolistas del Xeneize a préstamo para Aldosivi.

Sin embargo, el exdelantero mostró su apoyo a Mauricio Macri en las elecciones de diciembre de 2023, comicios en los que se impuso Juan Román Riquelme como presidente de Boca.