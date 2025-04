Otro ex Boca fulminó a Riquelme tras su salida: «Hubo manejos que no me gustaron»

Esta semana, Juan Román Riquelme estuvo en el centro de la polémica tras la denuncia que realizó un exjuvenil de Boca tras su salida. Pero en las últimas horas, un histórico goleador del conjunto azul y oro volvió a apuntar contra el presidente del Xeneize.

Luego de la derrota de Olimpia por 4-0 ante Vélez en la Copa Libertadores, Darío Benedetto habló en Espn y se refirió a su salida del conjunto azul y oro.

Tras su salida de Boca en 2024, el exdelantero de Arsenal disparó contra Riquelme: «Hubo manejos que no me gustaron, esa es la realidad. No me considero ídolo de Boca ni mucho menos«.

Por otra parte, opinó sobre Fernando Gago y destacó que «la verdad es que Fernando era un técnico adentro de la cancha. Tiene mucha experiencia y ganas de progresar. Lo veo bien, lo de la Copa Libertadores fue una pena«.

Pero antes de finalizar se refirió al presente de Miguel Borja en River y fue contundente: «Es una cuestión de confianza, pero no se le puede criticar nada. Qué podés decirle a un delantero así«.

Boca llevará a la Justicia al jugador que denunció a Riquelme

El Departamento de Legales de Boca informó que avanzarán con una demanda contra Leonel Coira, quien actualmente juega en Puerto Rico. La acusación, será por «calumnias e injurias con falso testimonio».

«Yo subí a Primera a los 17 años con Russo, ahí estuve con Tévez, Villa, Zambrano. A mí Russo me empezó a subir cuando estaba en Sexta y anduve muy bien. Después en Quinta (División), el hermano de Riquelme (Cristian) me ofreció un representante. Yo le dije que no, y cuando le dije que no, se me vino abajo todo”, confesó en una entrevista con Bolavip.

El Consejo de Fútbol de Riquelme en Boca. Foto: FBaires.

Y sentenció: «Se me acercó el Chelo Delgado y me dijo que me querían firmar, que no iban a aparentar que eran mis representantes y que me iban a poner otro. Yo decía que si le firmaba a ellos y se iban, no iba a tener con quien quedarme, por eso les dije que no».