La inesperada confesión de Daniel Osvaldo de cara al Superclásico: «Ojalá me hubiese dirigido Gallardo»

Tras el empate en Chile entre River y Colo-Colo, Marcelo Gallardo destacó no haber perdido en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y aseguró que ya piensa en el duelo ante Boca. Pero en la previa del Superclásico, un exreferente del Xeneize confesó su deseo de haber sido dirigido por el Muñeco.

Daniel Osvaldo, exdelantero de Boca habló en la previa del partido ante River y sorprendió con confesión: «Ojalá el Muñeco Gallardo no hubiese sido de River. Ojalá me hubiese dirigido porque creo que hacía 20 goles por partido con él. Se ve de afuera que sus jugadores los hace rendir al máximo, que llegan al tope de sus posibilidades».

Cuando tuvo su paso por Banfield, Osvaldo se cruzó con Gallardo durante su primer ciclo como entrenador del Millonario. Durante esa etapa, el exjugador manifestó que a pesar de su identificación con Boca, el Muñeco era el mejor técnico de la historia de River.

"Ojalá me hubiese dirigido el muñeco Gallardo" dijo Osvaldo pic.twitter.com/FRGFJhvmeJ — 9/12 🏆🐔 (@lauti_rioss) September 18, 2024

En diálogo con El Gráfico, Osvaldo opinó qué entrenador le hubiese gustado tener y cuál no: «¿Puedo pedir cualquiera? Me hubiese encantado ser dirigido por Ancelotti. Y el que no me hubiese gustado es obvio, pero no lo voy a mencionar porque no lo conoce nadie».

Por su respuesta, en la redes sociales detectaron rápidamente que hablaba de Guillermo Barros Schelotto. Justamente el año pasado, el ex Boca confesó que no se hubiese ido del Xeneize de no ser por el cruce que tuvo con el Mellizo por haber encendido un cigarrillo en el vestuario.

La tremenda racha positiva del River de Gallardo tras empatar el partido de ida

Cuando el River de Gallardo empató en el compromiso de ida absolutamente siempre terminó consiguiendo la clasificación.

En total fueron 10 las veces que el River del Muñeco igualó en el compromiso de ida por algún certamen continental. Y, en todas y cada una de ellas, se quedó con el pasaje hacia la próxima instancia o bien con el título que se encontraba en disputa.