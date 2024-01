La irónica frase de Ancelotti luego de explicar por qué no aceptó dirigir a Brasil: «No sé si en 2026 me querrán»

Carlo Acelotti explicó por qué no aceptó dirigir a Brasil.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, brindó declaraciones respecto a su reciente renovación con el club madridista y al interés que existía por parte de la dirigencia de Brasil para que se hiciera cargo de la selección en la Copa América 2024.

Durante una conferencia de prensa previa al encuentro con el Mallorca, el entrenador italiano dejó claro que su compromiso actual es con el conjunto blanco, pero aseguró que hubo contacto con Ednaldo Rodrigues, el expresidente de la Federación Brasileña.

“He tenido contacto con el entonces presidente de la Federación Brasileña, que era Ednaldo Rodrigues, al que quiero agradecer porque me ha mostrado mucho cariño e interés para entrenar a la Selección de Brasil. Esto me ha hecho sentirme muy orgulloso y honrado, pero todo esto estaba pendiente de la situación que yo tenía con el Real Madrid”, expresó Ancelotti.

El italiano continuará al mando del Real Madrid por dos años más y de forma irónica, se refirió a la posibilidad de que Brasil lo tenga en cuenta en 2026, año del Mundial.

«Lo puedo contemplar, pensar en ser seleccionador de Brasil es una gran ilusión pero no sé si en 2026 me querrán. No sé si están contentos de mi decisión», arrojó Ancelotti.