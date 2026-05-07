Choele Choel se sube al debate por las arenas de Vaca Muerta: pide el tren desde San Antonio Este y piensa un nodo logístico

Choele Choel se subió al debate por la logística de las arenas para Vaca Muerta y planteó la necesidad de construir el ramal ferroviario entre el puerto de San Antonio Este y el Valle Medio. Con este objetivo su intendente, Diego Ramello, argumentó que el proyecto ya se pensó hace casi 100 años y fue retomado con un estudio de viabilidad económica en 2002.



En el marco de las obras de transporte energético (el oleoducto VMOS pasa al sur de Chimpay), el jefe comunal indicó que su ciudad piensa en un nodo logístico sobre la Ruta 22, frente a donde está el aeródromo de la ciudad. “Por ese sector pasan las vías del tren, a un kilómetro está la Ruta 22, y del otro lado de la ruta está el aeropuerto”, explicó Ramello.



El municipio de Choele es dueño de gran cantidad de hectáreas en esa zona, destacó el jefe comunal.

El punto de partida del debate



Días atrás el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mencionó en la Expo EFI que se enviará un proyecto de reforma de la Ley de Cabotaje. En este marco mencionó la posibilidad de que la arena que viaja desde Entre Ríos hasta Neuquén para ser usada en el proceso de fractura del shale oil, fuese canalizada en barcazas por el río Negro luego de ser traslada por mar hasta la costa rionegrina.



La idea sorprendió al vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, quien planteó que sería mejor trabajar en la construcción de un tramo de red ferroviario entre San Antonio Este y Choele Choel.



“Este proyecto no es un tema nuevo para el Valle Medio”, aseguró Ramello en diálogo con Río Negro.

“Hay un antecedente muy concreto: un inglés llamado Arthur Coleman, que era el jefe de tráfico de la empresa inglesa Ferrocarril Sur, en un libro con sus memorias enumeró los proyectos ferroviarios que estuvieron muy cerca de concretarse y quedaron truncos. Y entre esos proyectos uno de los más importantes era construir una línea que tenía que unir Choele Choel y la Costa Atlántica.

Un antecedente histórico



Según precisó Ramello, esa iniciativa llegó al Senado de la Nación, donde se aprobó por unanimidad el 27 de septiembre de 1929.



Sin embargo, cuando la iniciativa pasó a Diputados “el proyecto entró a dar vueltas, no lo aprobaron en el período correspondiente y luego perdió estado parlamentario”.



Según rememoró el intendente de Choele, el segundo estudio data de 2002.



“Es un estudio más moderno, por supuesto, donde hace todo un análisis de la viabilidad técnica, económica y social de hacer la interconexión ferroviaria Choele Choel -San Antonio Este”, indicó Ramello.



La zona del aeródromo de Choele Choel (en rosado), con las tierras municipales frente a la Ruta 22, y las vías férreas.

El estudio, al que accedió Río Negro y fue dirigido por Ricardo J. Sánchez, se centra, según resume, en “el ferrocarril y en el transporte de los productos exportables de la región actualmente en explotación”. Y agrega: “Pero es dable resaltar los efectos multiplicadores que este medio de transporte ofrecería a estas exportaciones tradicionales así como a las nuevas explotaciones que hoy se encuentran en estado potencial o incipiente, así como la proyección del Puerto SAE como nodo de desarrollo del comercio internacional de la Patagonia Norte”.



Cabe aclarar que este enfoque se hizo en 2002, pensando básicamente en los productos exportables, pero ahora este ramal serviría como vía de entrada de la arena para Vaca Muerta, que luego seguiría viaja hacia el Alto Valle. Cabe aclarar que para que llegue al epicentro de Vaca Muerta, falta construir otro tramo desde Cinco Saltos a la zona de Añelo.



El intendente de Choele Choel, Diego Ramello.

“Lo que yo estoy tratando de agregar al debate es que hay un antecedente, una historia que marca a nuestra ciudad y al Valle Medio”, indicó el jefe comunal de Choele.



En este escenario, Ramello planteó que su ciudad tiene como objetivo principal convertirse en el nodo logístico mencionado, por su ubicación geográfica privilegiada.

“Hay dos rutas nacionales y el aeropuerto de Choele. El eslabón que está faltando y ojalá este debate pueda ponerlo de vuelta em superficie, es la vía férrea”, indicó.



El jefe comunal coincidió con el vicegobernador Pesatti al afirmar que el tramo de alrededor de 200 kilómetros entre SAE y Choele Choel serviría también para la fruticultura, que actualmente usa camiones para trasladar la producción entre el Alto Valle y la costa rionegrina, y también para la exportación de alfalfa que se produce en el Valle Medio, que termina saliendo por puertos de la provincia de Buenos Aires.



Para el jefe comunal la construcción de vías para las arenas de Vaca Muerta puede ser un puntapie inicial para tener las vías, que luego podrían tener un rol clave en la exportación de productos de la zona.