Carne libre de deforestación: convocan a todos los productores ganaderos a inscribirse antes de junio de 2026 en VISEC

Con motivo de la implementación del Reglamento (UE) 2023/1115, que establece nuevas exigencias para la comercialización de productos libres de deforestación en el mercado europeo, se lanzó una convocatoria dirigida a todos los productores ganaderos argentinos para que se registren en VISEC CARNE, la plataforma sectorial diseñada para garantizar trazabilidad, legalidad y origen de los animales.

Convocan a todos los productores ganaderos argentinos a registrarse en VISEC CARNE

Aunque la entrada en vigencia efectiva del reglamento fue postergada, el sector ya trabaja en la adecuación de sus sistemas para cumplir con las futuras exigencias. En ese marco, se fijó como fecha límite junio de 2026 para que los establecimientos puedan ser incluidos sin costo en el análisis de polígonos financiado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Desde el sector remarcan que la inscripción no debe ser considerada únicamente por quienes exportan directamente a Europa. La trazabilidad exigida por la normativa alcanza hasta el nacimiento del animal, por lo que involucra a toda la cadena ganadera.

Un bovino nacido hoy en cualquier establecimiento de cría del país puede, a través de distintas etapas productivas y comerciales, terminar integrando una cadena exportadora. Foto: archivo Juan Thomes.

Un ternero nacido hoy en cualquier establecimiento de cría del país puede, a través de distintas etapas productivas y comerciales, terminar integrando una cadena exportadora con destino a mercados que exijan demostrar cumplimiento ambiental.

Qué es VISEC CARNE y por qué es importante registrarse

VISEC CARNE es una herramienta de trazabilidad y validación de información desarrollada para demostrar ante los mercados internacionales el cumplimiento de las exigencias ambientales vinculadas al origen de la producción.

No se trata de una certificación de campos, frigoríficos ni productos, sino de una plataforma que permite consolidar información para acreditar que la producción cumple con los requisitos establecidos por compradores internacionales.

La inscripción no tiene costo para los productores, pero quienes no completen el registro antes de junio de 2026 deberán afrontar posteriormente el costo del análisis de polígonos de sus establecimientos.

La inscripción no tiene costo para los productores, pero quienes no completen el registro antes de junio de 2026 deberán afrontar posteriormente el costo del análisis de polígonos de sus establecimientos. Además, podrían enfrentar restricciones comerciales o menores oportunidades de venta hacia cadenas que exijan cumplimiento ambiental documentado.

Para ingresar al sistema, cada productor deberá completar cinco pasos: registrarse como usuario, aceptar los términos y condiciones, suscribir una declaración jurada, generar un token de acceso en SIGSA/SENASA vinculado a su RENSPA y compartirlo en la plataforma, además de informar si utiliza soja en la dieta animal. En caso afirmativo, deberá adjuntar la certificación correspondiente de VISEC SOJA.

La convocatoria busca anticipar a la ganadería argentina a un escenario comercial cada vez más exigente. Si históricamente el prestigio de la carne nacional se apoyó en su calidad, el desafío que viene pasa también por demostrar, con información verificable, de dónde proviene cada animal y bajo qué condiciones fue producido.

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