La polémica de la final entre River y Belgrano: ¿fue penal por mano de Rivero?

La final entre River y Belgrano tuvo como gran polémica la jugada del penal con el que el Pirata empató el partido en el segundo tiempo.

La pelota pegó en el brazo de Lautaro Rivero. El árbitro, Yael Falcón Pérez, no cobró penal en primera instancia pero sí lo hizo después de revisar la jugada en el VAR.

Después de varias repeticiones, el juez consideró que la mano era infracción. «Observo que el jugador N°13 de River comete una mano sancionable con un movimiento», describió el árbitro.

PENAL PARA BELGRANO.



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La jugada es muy fina ya que Rivero no amplía el volumen pero sí hace el gesto de bajar el hombro. Ese movimiento antinatural fue el que convenció a Falcón Pérez de cobrar penal.

LA DECISIÓN DE YAEL FALCÓN PÉREZ: ¿qué te parece el penal cobrado a Belgrano?



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Uvita Fernández fue el héroe ya que entró con el partido 1-2, convirtió el penal y después metió el tercero. Venía de hacer el empate agónico en la semifinal contra Argentinos Juniors.

En River quedaron con mucha bronca con el árbitro. Todos le fueron a protestar cuando terminó el partido y el Chacho Coudet fue expulsado.