La reacción de cuatro jugadores tras el anuncio de Lionel Scaloni: «La noticia fue un shock»

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, puso en duda su continuidad al frente del elenco nacional luego del histórico triunfo por 1-0 frente a Brasil en el Maracaná. Un anuncio sopresivo que sorprendió a todos, incluso a los propios jugadores.

El flamante entrenador campeón del mundo no les había anticipado nada en el vestuario del mítico estadio de Río de Janeiro: no hay ninguna decisión tomada sobre si da un paso al costado. Sin embargo, varios reconocen que está enojado con una situación en particular que aún no trascendió públicamente.

Mientras la noticia no se paraba de esparcirse en los pasillos y redes sociales, algunas figuras fueron consultadas al respecto y uno de ellos fue el héroe de la noche, Nicolás Otamendi.

«Estamos con la euforia esa de haber ganado y los festejos y recibir la noticia fue un shock pero creo que las cosas hay que hablarlas. Todavía no tuvimos una conversación con él y esperemos que más tranquilos, más calmos, fue una semana difícil», aseguró el zaguero.

Otamendi, sobre Scaloni: "Nos llegó la información como a ustedes. Intentaremos hablarlo y ver qué es lo que pasa. No habló con nosotros porque había muchos chicos que no habían entrado al vestuario y no estuvimos todos juntos. Después seguramente tendremos una conversación". pic.twitter.com/4pfM9mJeJv — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2023

Cuti Romero, otro de los referentes de la defensa albiceleste, también fue consultado sobre lo que sucederá con Lionel Scaloni. “La verdad que nos sorprendió a todos, pero estamos seguros y esperemos que siga. Seguramente ahora lo pensará, pero ojalá que siga”.

El Cuti Romero habló sobre Lionel Scaloni tras poner en duda su continuidad como DT de la Selección Argentina

Mac Allister, otro de los puntales del plantel de la Selección que fue consultado por los dichos del entrenador. “No vi lo que dijo, pero si salió a decir algo hay que respetar sus sentimientos. De nuestro lado simplemente agradecerle. queremos que siga con nosotros para siempre”, soltó.

Por último, Leandro Paredes expresó: «“Seguramente tendremos un momento para hablar. Es la cabeza del equipo y esperemos que se quede”.