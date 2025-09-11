La respuesta de AFA a Andrés Fassi, presidente de Talleres: «Cara de piedra, traidor y mentiroso»

Fiel a su estilo, Pablo Toviggino salió al cruce de Andrés Fassi en redes sociales luego de su intento de acercamiento a Chiqui Tapia, al que le pidió disculpas.

El tesorero de la AFA apuntó contra el presidente de Talleres que intentó recomponer su relación con la entidad madre del fútbol argentino luego del fuego cruzado de los últimos meses.

«Que cara de piedera que sos. Seguramente el presidente Tapia aceptará tus disculpas porque es un caballero. Sos tan traidor y mentiroso«, disparó Toviggino en su cuenta de X, ex Twitter, donde suele expresarse.

Además lo criticó por su acercamiento político con el gobiern y lo acusó de no disculparse por las denuncias que hizo «en complicidad con Mariano Cuneo Líbarona, Juliana Santillán y Daniel Scioli, utilizando y haciendo abuso del aparato del Estado Nacional«.

Que CARA de PIEDRA que SOS !! Seguramente el Presidente Tapia (El Comandante) aceptará tus disculpas, porque es un caballero. Pero, SOS tan TRAIDOR y MENTIROSO, que te olvidaste de pedir disculpas por las denuncias que nos hiciste en complicidad con Mariano Cuneo Líbarona,… https://t.co/YasgWd9e0n — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) September 11, 2025

También señaló que el accionar de Fassi fue una «clara maniobra de golpe institucional, contra las elecciones democráticas de la Honorable Asamblea de AFA».

Finalmente, lo acusó de «cobarde» por denunciar al hijo de chiqui Tapia. «Con la familia no», fue el mensaje final de su publicación.

Las disculpas de Andrés Fassi a Chiqui Tapia

En una conferencia de prensa, Andrés Fassi le pidió perdón a Chiqui Tapia por sus frases del año pasado tras la eliminación de Talleres en la Copa Argentina. En esa ocasión, el presidente del club cordobés apuntó contra el arbitraje y contra AFA.

«Hoy, mi reflexión es que ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Me equivoqué, este hecho hizo que las diferencias se intensificaran aun más. Esto no ayudó ni al fútbol ni a Talleres ni a mí en lo personal«, afirmó.

"LE PIDO DISCULPAS A CLAUDIO TAPIA POR MIS EXPRESIONES DEL AÑO PASADO"



El pedido de disculpas de Andrés Fassi, presidente de Talleres al presidente de AFA#PelotaParada pic.twitter.com/aZ8WB1R3uh — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 11, 2025

«Expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. Me pongo a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino. Desde Talleres, con humildad, agregar nuestra experiencia y nuestra visión», aseguró. Las disculpas llegan justo cuando el equipo cordobés está en la pelea por no descender.