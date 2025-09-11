Fassi se disculpó con Chiqui Tapia y pidió recomponer el vínculo entre Talleres y la AFA

Andrés Fassi expresó públicamente sus disculpas a Claudio Tapia y a la AFA en nombre de Talleres de Córdoba tras las fuertes críticas realizadas hace un año.

En aquella ocasión, el presidente de Talleres había quedado insatisfecho con el arbitraje de Andrés Merlos después de Boca-Talleres por Copa Argentina en Mendoza y días más tarde, brindó una conferencia en donde disparó con munición gruesa hacia Tapia y la AFA.

El pedido de disculpas de Andrés Fassi a Chiqui Tapia y la AFA

Sin embargo, ahora dio marcha atrás en esa lucha contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y lo hizo de manera pública nuevamente.

El mandamás del club cordobés recordó que «hace justamente un año, en septiembre del 2024, vivíamos la crisis con el árbitro Andrés Merlos en Mendoza, por la Copa Argentina. Fue un momento institucional y personal muy difícil, de los más difíciles que me ha tocado vivir en el fútbol, cargados de violencia y alejado de los que todos queremos para el fútbol«.

"LE PIDO DISCULPAS A CLAUDIO TAPIA POR MIS EXPRESIONES DEL AÑO PASADO"



El pedido de disculpas de Andrés Fassi, presidente de Talleres al presidente de AFA#PelotaParada pic.twitter.com/aZ8WB1R3uh — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 11, 2025

«Pasados unos días de esos hechos, realicé una conferencia de prensa para expresar mi sentir sobre todo lo que había sucedido. Hoy, mi reflexión es que ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Me equivoqué«, agregó Fassi.

«Este hecho hizo que las diferencias se intensificaran aun más. Esto no ayudó ni al fútbol ni a Talleres ni a mí en lo personal. Expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA, Claudio «Chiqui» Tapia«, manifestó el presidente de la T.

«Mi vida es el fútbol. Entender que las instituciones siempre están por encima nuestro. Nosotros estamos de paso, en un camino para hacer crecer lo que gestionamos«, amplió.

Por último, Fassi le mandó un mensaje directo a Tapia en busca de un consenso: «Chiqui, me pongo a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino. Desde Talleres, con humildad, agregar nuestra experiencia y nuestra visión«.

«Talleres quiere sumar. Te estaremos invitando antes de fin de año para inaugurar la segunda etapa de nuestra Ciudad Deportiva, que será de las más importantes de América Latina. Un orgullo del fútbol argentino«, cerró Fassi con una invitación.

