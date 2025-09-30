La selección de Neuquén va por las semifinales de la Copa País contra Tandil

La selección de Neuquén se mide contra la de Tandil por la Copa País. (Foto: Matías Subat)

La selección de Neuquén recibirá este miércoles a su par de Tandil por la vuelta de cuartos de final de la Copa País luego del empate 1 a 1 en la ida.

El combinado de Lifune buscará definir la serie de local desde las 18 horas en cancha de Atlético Neuquén. Si gana pasará a semifinales, si empata irá a penales y si pierde quedará afuera.

En la ida en provincia de Buenos Aires fue empate 1 a 1. El gol del equipo neuquino lo convirtió Braian González, delantero de Alianza de Cutral Co que ya venía de anotar en la fase previa.

Para llegar a esta instancia, la selección de Lifune dejó afuera a su par de la Liga de Bariloche y luego al selectivo de la Liga del Valle de Chubut.

El equipo que avance este miércoles se medirá en semifinales con el vencedor del cruce entre la liga de General Alvear contra la de San Pedro. Los mendocinos ganaron 2 a 1 la ida como locales.

Los convocados de Neuquén

ALDALLA ALAN

NAMUNCURA PABLO

DALINO PATRICIO

AZAGUATE HERNAN

CECHICH IGNACIO

BERRA MANOLO

CARRASCO MAXI

REYES FRANCO

GUEVARA LAUTARO

AZAME MAXI

RIQUELME ALAN

PAZ AXEL

DIAZ MIGUEL

BAIZ LUCA

MORALES MAXIMILIANO

GONZÁLEZ BRIAN

PAEZ NELSON

GONZÁLEZ MATÍAS