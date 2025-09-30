La selección de Neuquén va por las semifinales de la Copa País contra Tandil
La Selección de Lifune se mide con el combinado de la Liga Tandilense este miércoles por la vuelta de cuartos de final de la Copa País.
La selección de Neuquén recibirá este miércoles a su par de Tandil por la vuelta de cuartos de final de la Copa País luego del empate 1 a 1 en la ida.
El combinado de Lifune buscará definir la serie de local desde las 18 horas en cancha de Atlético Neuquén. Si gana pasará a semifinales, si empata irá a penales y si pierde quedará afuera.
En la ida en provincia de Buenos Aires fue empate 1 a 1. El gol del equipo neuquino lo convirtió Braian González, delantero de Alianza de Cutral Co que ya venía de anotar en la fase previa.
Para llegar a esta instancia, la selección de Lifune dejó afuera a su par de la Liga de Bariloche y luego al selectivo de la Liga del Valle de Chubut.
El equipo que avance este miércoles se medirá en semifinales con el vencedor del cruce entre la liga de General Alvear contra la de San Pedro. Los mendocinos ganaron 2 a 1 la ida como locales.
Los convocados de Neuquén
ALDALLA ALAN
NAMUNCURA PABLO
DALINO PATRICIO
AZAGUATE HERNAN
CECHICH IGNACIO
BERRA MANOLO
CARRASCO MAXI
REYES FRANCO
GUEVARA LAUTARO
AZAME MAXI
RIQUELME ALAN
PAZ AXEL
DIAZ MIGUEL
BAIZ LUCA
MORALES MAXIMILIANO
GONZÁLEZ BRIAN
PAEZ NELSON
GONZÁLEZ MATÍAS
