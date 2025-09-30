Sorpresa en Cipolletti: Yair Marín se va del club y no jugará los playoffs del Federal A

El Club Cipolletti anunció hoy que Yair Marín, capitán del equipo durante gran parte de la temporada, no continuará en el plantel de cara a los playoffs por el segundo ascenso del Federal A.

El club informó que la «desvinculación» se dio «de común acuerdo» y por «motivos personales». No se dieron mayores detalles sobre las razones de la salida.

«Agradecemos a Yair el tiempo compartido en nuestra institución y le deseamos lo mejor en los desafíos personales y profesionales que emprenda en el futuro», concluyeron el comunicado.

Marín fue el último refuerzo de Cipolletti en el mercado de pases previo al inicio del torneo en marzo. El entrenador, Daniel Cravero, lo conocía de Chaco For Ever.

El defensor se ganó rápidamente un lugar y la capitanía del equipo. Fue la voz de mando y una pieza clave de la buena temporada del Albinegro, especialmente en la primera fase donde terminó en lo más alto de su grupo. Jugó 23 partidos y convirtió un gol en el empate 1-1 con Costa Brava en General Pico.

Ya sin Marín, Cipolletti afrontará desde esta semana los playoffs por el segundo ascenso del Federal A. El viernes abrirá la serie con Kimberley en Mar del Plata y el domingo 12 de octubre disputará la vuelta en La Visera de Cemento. Tendrá ventaja deportiva y si iguala el global pasará de fase.