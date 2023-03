Las durísimas palabras del Huevo Acuña tras la derrota 1-6 del Sevilla

En los últimos meses, Marcos Acuña se ha expresado mucho más públicamente. Y por estos tiempos, su equipo en España está atravesando una temporada bastante floja. Dirigidos por Jorge Sampaoli, vienen de perder 6 a 1 con Atlético de Madrid y quedaron con 25 puntos, la misma cantidad que Getafe que hoy está descendiendo.

En este momento, al club andaluz lo salva la diferencia de gol pero todavía faltan 14 fechas en la Liga. En ese contexto, el Huevo habló después de la goleada en contra frente a los colchoneros y dijo: «La sensación siempre es mala. Jugamos muy mal. Ya no se trata sólo del entrenador, sino de comprender los jugadores el juego que necesitamos. Nos dan las herramientas para sacar los partidos adelante y no las entendemos o no sé. Ya sobrepasa todos los límites. Jugamos muy mal y por eso nos llevamos esta dura derrota».

Acuña fue autocrítico en cuanto a la tarea de los futbolistas, pero sus declaraciones fueron sacadas de contexto y recorrieron las redes sociales. Es que el zapalino venía de otra situación de tensión, cuando decidió romper un papel que tenían sus compañeros con indicaciones de Sampaoli, en el partido ante Osasuna, que también fue derrota.

Si bien muchos medios buscaron el click y tomaron estas frases de ayer de Acuña como otra crítica al entrenador, en realidad se trató de un punto de vista distinto y en el cual el jugador neuquino se hizo cargo de la parte que les toca a los jugadores.

El zurdo criticó también el accionar arbitral que estuvo a cargo de Guillermo Cuadra Fernández por la expulsión por doble amarilla a Pape Gueye. Sobre esto, el oriundo de Neuquén soltó: “Es más de lo mismo, de lo que se habla siempre. Queda reflejado que ellos quieren ser los protagonistas”.

«Tenemos que levantar la cabeza y ya pensar en el próximo partido para tratar de llevarnos los puntos», finalizó el exFerro, Racing y Sporting Lisboa. El próximo jueves, Sevilla recibirá a Fenerbahce en la ida de octavos de final de Europa League, donde paradójicamente sigue en carrera.