Quien es Pablo Parra, el acusado de asesinar a Agustina Fernández en Cipolletti

El 2 de julio 2022, Agustina Fernández fue brutalmente atacada en el interior de un departamento del complejo en el que vivía. El dueño era Pablo Parra, su vecino, al cual había conocido algunos meses atras cuando llegó a Cipolletti para estudiar. En principio se dijo que había sido durante un robo, luego las miradas se dirigieron hacia Parra. Actualmente, él es el único imputado en la causa y está detenido con prisión preventiva en el penal 5 de Cipolletti. El lunes, el jurado popular definirá si es culpable del femicidio de Agustina.

Pablo Parra tenía 36 años y trabajaba en una empresa petrolera cuando comenzó a vincular con Agustina Fernández, una joven de 19 años que se había mudado al mismo complejo de departamentos que él en Cipolletti persiguiendo el sueño de convertirse en médica. Esa noche de julio, Parra había invitado a cenar a Agustina a su casa.

Según relató el acusado en una de las primeras audiencias por el femicidio de Agustina, el tuvo que salir a hacer unas compras y ella quedó sola en el departamento. Fue en ese momento en que se produjo la brutal agresión. Supuestamente cuando regresó de comprar la encontró tendida en el suelo, inconsciente y ensangrentada.

“Cuando ingreso a mi domicilio, noto la luz apagada del departamento y me encuentro con Agustina que estaba tirada en el piso. Estaba como temblando, convulsionando. Prendí la luz de la habitación, que estaba toda revuelta, y también noto que había un tendedero tirado en un patio interno”, contó públicamente el acusado. Además, agregó que había robado de la vivienda efectivo, celulares y un bolso deportivo.

En principio, la Fiscalía indagó sobre esta teoría pero pronto investigación dio un giro esperado y se centró en Parra, última persona que había visto con vida a Agustina.

Según esta nueva teoría de la fiscalía, el acusado dejó el departamento donde vivía con la intención de atacar a la joven. Tenía todo planeado para cometer el femicidio, incluso se aseguró que la joven estuviera en su departamento, un espacio de su conocimiento y dominio.

Para asegurarse la invitó a cenar el mismo día que ocurrió el crimen; la esperó afuera del complejo y le dijo que vaya a su departamento. La dejó sola, y minutos después regresó ingresando por la puerta trasera y atacó a Agustina. No satisfecho, con la joven ya en pisó continuó golpeándola.

Una vez cometido el crimen, Parra abandonó el lugar, desordenó un poco un sector de la habitación para simular un robo, y se llevó su celular y el de Agustina. También, se llevó las llaves de la joven.

Para sostener su coartada se dirigió a comprar a una heladería y una despensa, realizó los pagos con su tarjeta y regresó a su departamento. Al encontrar a la joven tendida en el suelo, fingió sorpresa y se dirigió al departamento de su vecino para que llamaran a la policía indicando que le habían robado y que habían herido a Agustina.

El 22 de diciembre del 2022, la Justicia ordenó la detención de Pablo Parra quien se encontraba en su departamento. Dos días más tarde fue trasladado al penal 5 de Cipolletti, donde continua privado de su libertad.

El lunes iniciará el juicio mediante el cual un jurado popular determinará su culpabilidad en el caso. La calificación legal del caso es femicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, en carácter de autor.

El vínculo entre Agustina y Pablo Parra: la madre de la joven no confiaba en él

El punto que mayor debate generó desde el ataque fue la relación que tenían Agustina y Pablo Parra. Para los acusadores hubo un vínculo de pareja preexistente al hecho y por eso la calificación legal fue por femicidio pero con el agravante de ese inciso, el primero del artículo 80 del Código Penal.

El defensor Juan Manuel Coto dijo que hay una contradicción entre ese punto y la teoría de los acusadores que sostiene que tenían una relación de amistad y no de pareja. El fiscal del caso Martín Pezzetta agregó el agravante porque su hipótesis es que el móvil de Parra fue el rechazo de la joven a una relación de noviazgo.

La madre de la joven siempre manifestó que en varias ocasiones la joven le habría dicho que Parra “estaba intenso”. Además, indicó que estaba muy pendiente de los movimientos de la joven y que cada vez que visitaban el complejo “él entraba y salía casualmente cuando ellos salían”.

“La última vez en el complejo ella me quiso contar algo, de hecho, estuvimos hablando algo íntimamente. Yo siempre digo que las mujeres sabemos guardar secretos, pero obviamente cuando tenga que hablar, hablaré”, aseguró.

Durante una conferencia de prensa brindada por la familia de Agustina, Silvana aclaró que la joven no tenía ningún vínculo con Parra y aseguró que no quiso hablar con él. «Yo no quise hablar con él, no lo estoy culpando, pero no lo quería ni mirar a los ojos. Yo no sé cómo voy hacer para seguir».