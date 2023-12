Las primeras palabras de Luis Suárez con la camiseta del Inter Miami: «Estoy listo para trabajar»

El goleador, Luis Suárez, compartirá equipo con su amigo y colega, Lionel Messi, luego de firmar su vinculación por un año a Inter Miami, una de las franquicias de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El delantero de 36 años, reeditará con el capitán del seleccionado argentino la fructífera sociedad que formaron en Barcelona. Allí sumaron 258 partidos entre 2014 y 2020, con una participación común en 99 goles y un balance de 13 títulos, incluida una Liga de Campeones de Europa, un Mundial de Clubes y cinco Ligas de España.

El Pistolero acordó su arribo a Las Garzas después de ser elegido Mejor Jugador y Mejor Delantero de la Serie A de Brasil por sus 26 goles y 17 asistencias en 53 apariciones en Gremio de Porto Alegre, con el que ganó el Campeonato Gaúcho y la Recopa Gaúcha.

“Estoy muy feliz y emocionado de asumir este nuevo desafío con Inter Miami. No veo la hora de empezar y estoy listo para trabajar para hacer realidad el sueño de ganar más títulos con este gran club. Soy optimista sobre lo que podemos lograr juntos con nuestra ambición compartida”, afirmó en un comunicado que divulgó Inter Miami.

I’m very happy and excited to take on this new challenge with Inter Miami. I’m ready to work to make the dream of winning more titles with this great Club a reality. 🗣️ – @LuisSuarez9 pic.twitter.com/T6Ya7MJrXL