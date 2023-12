«Nada más lindo que jugar con amigos»: así anunció a Luis Suárez, el Inter Miami de Lionel Messi

El delantero de 36 años, finalmente acordó su llegada al Inter Miami, equipo de la Major League Soccer. Este viernes firmó su contrato por un año con opción a ser ampliado por uno más, por lo que vuelve a ser compañero de Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

El Pistolero, sin equipo desde que dejó el Gremio, aterrizará en la MLS con un contrato de un año efectivo a partir de enero, ya que el 31 de diciembre finaliza su vínculo con el Tricolor. Luego de una temporada, existe la opción de estirar el vínculo por una más.

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9🏠



We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!



