Las razones de Ezequiel Carmona para irse de Cipolletti y dejar el fútbol

Ezequiel Carmona fue uno de los refuerzos del fútbol regional de Cipolletti en la temporada 2023 del Federal A pero no continuará en el Albinegro este año por motivos personales y laborales que también lo llevaron a alejarse por un tiempo de la actividad profesional.

En diálogo con Río Negro, el defensor explicó que en primera instancia la decisión se debe a que se le «interponían los trabajos» e indicó que «el club no me iba a poder dar la estabilidad económica que me da mi trabajo».

Además de esa razón, otro motivo por el que no seguirá en el fútbol está relacionado con la salud mental. «Hace un tiempo vengo con problemas de ansiedad y el futbol, particularmente acá, no me estaba dando la tranquilidad que tuve en otros lugares», reveló.

Carmona puntualizó en la exigencia de Cipolletti, lo que incidió en que elija no continuar. «Es un club que exige constantemente. Yo no me sentía preparado para poder afrontar otro año, por eso decidí respetar al club, a mis compañeros y al cuerpo técnico, pero por sobre todas las cosas respetarme a mí y cuidarme, por eso decidí dar un paso al costado y rescindir mi contrato«, contó.

El jugador de 26 años dejó abierta la chance para un regreso más adelante. «No cierro las puertas nunca, ojala el día de mañana pueda encontrarme en una situación diferente y poder volver a dar el máximo y lo que requiere la institución«, aseguró.

El 2023 fue un año particular para Ezequiel ya que una lesión en el hombro le impidió jugar por varios meses después de un comienzo promisorio como lateral derecho titular.

«Mi paso por Cipo fue raro, arranqué jugando y tuve una lesión que me marginó 5 meses. Después me tocó recuperarme y volver a jugar en seguida. Eso me lo gané solo y me puse contento. Pero a la vez, estaba atravesando un momento personal complicado y no pude disfrutarlo como me hubiera gustado», expresó.

«Siento que si no hubiera tenido la lesión, hubiera podido afianzarme y tener mucha más continuidad. En líneas generales, mi paso por Cipolletti fue regular», agregó.

«Tuve la posibilidad de compartir equipo con grandes jugadores, como es el caso de Facu Crespo, José Michelena, Lucas Argüello, el Tucu (Ezequiel Rodríguez), son jugadores de experiencia pero mejores personas. Les estoy agradecido y les deseo lo mejor en sus vidas. Esas cosas me llevo del club», concluyó.

