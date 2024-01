Laureano Tello: «Volví a Cipolletti porque quería tener revancha»

Después de varías semanas sin novedades, Cipolletti apretó el acelerador en los últimos días y, junto a la llegada de Gustavo Noto como entrenador, cerró a los primeros cuatro refuerzos para el Federal A 2024.

Incorporó a dos defensores, Matías Kucich y Yago Piro, que no habían estado en el club y a dos caras conocidas: el delantero Juan Martín Amieva y el mediocampista Laureano Tello.

Ambos estuvieron un semestre en el Albinegro en su paso anterior, el atacante en 2021 y el volante en 2014. Noto fue quién hizo contacto con Tello una vez que el jugador se desvinculó de Villa Dálmine. El DT ya lo tuvo en Alvarado y en Camioneros.

“Noto me llamó y me interesó su proyecto. Es una buena oportunidad para mí, quería volver y tener revancha en Cipolletti. Es un club grande y con la idea de ser protagonista del torneo”, comentó el mediocampista en diálogo con Río Negro.

El marplatense ya vistió la camiseta de Cipo en el año 2014.

“Mi paso anterior por el club fue muy rápido, tuve una lesión y me costó hacer la pretemporada. Cuando tuve rodaje me sentía bien hasta la pelea con Roca, volví de la suspensión y ya quedaba muy poco del torneo. Y con la llegada de Pancaldo al año siguiente no llegué a un acuerdo y me volví a Alvarado. Por eso quería tener revancha, Cipolletti es un lindo club para pelear cosas importantes”, rememoró.

En referencia a Gustavo Noto, con el que comparte Mar del Plata com ciudad natal, Tello lo describió como “un gran profesional” y señaló: “Voy a dar todo para estar a disposición y que me tenga en cuenta”.

(Foto: Archivo Juan Thomes)

El volante viene de una temporada agridulce en Villa Dálmine. Fue una de las figuras, jugó casi todos los partidos pero el equipo descendió a la B Metropolitana. Los hinchas lo despidieron con elogios en las redes sociales.

“Los tres años en Dálmine fueron muy buenos en lo personal más allá de la tristeza por el descenso. Que los hinchas me reconozcan no es poco. El Federal A es un torneo muy duro pero no hay tanta diferencia con la B Nacional”, aseguró.

El hecho de llegar como refuerzo con 36 años genera dudas en los hinchas de Cipolletti, algo que Tello no desconoce. “Cuando pasas los 35 es normal que te pongan en la mira, pero yo me siento muy bien. Físicamente estoy bárbaro y le voy a meter a full en la pretemporada para llegar al torneo de la mejor manera”, afirmó.

El marplatense se desempeñó como lateral derecho en su etapa anterior en el Albinegro pero la mayor parte de su carrera jugó como volante derecho o doble 5.

“Mi posición habitual es de mediocampista. Lo he hecho por izquierda, derecha y de doble 5, como el más suelto y no tanto de tapón”, indicó.

Cipolletti comenzará su pretemporada el 29 de enero y este jueves podría tener novedades sobre el formato del torneo en la reunión de dirigentes en el Consejo Federal. La fecha estimada de comienzo del campeonato es el 17 de marzo.