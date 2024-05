La ciudad más fría del país es de Río Negro con casi -11°C: Bariloche fue la segunda

Como si el invierno llegara anticipadamente a Río Negro, Maquinchao lideró el ranking de las ciudades más frías del país en pleno mayo. Esta mañana, a las 8, las bajas temperaturas alcanzaron los -11°C, pintando de blanco el paisaje y obligando a los vecinos a abrigarse con prendas gruesas. Mirá las mejores fotos, en medio de un inusual otoño con fríos extremos.

El frío polar azotó nuevamente a Río Negro, especialmente en la región sur. Maquinchao se destacó como la ciudad más fría del país, con temperaturas mínimas descendiendo hasta los -11°C. Esta situación inusual para el otoño llevó a los vecinos a fortalecer el abrigo con bufandas, gorros y gruesas camperas.

Si bien la región sur se caracteriza por tener bajas temperaturas, que la posicionan dentro de los lugares más hostiles del país en cuanto al frío, el año pasado se caracterizó por ser «más lluvioso» de lo habitual y el ingreso frío que azotó a la cordillera en los últimos días también recaló en el sur de Río Negro. Aunque el frío puede ser intenso, la vida en Maquinchao continúa su curso con adaptaciones al clima extremo.

Fotos Gentileza Claudio Quintero.

Claudio Quintero, vecino de Maquinchao, destacó que las temperaturas extremadamente bajas no son habituales en esta época del año y no quiso quedarse sin registros fotográficos del frío que padece.. «Hace bastante tiempo que no hay temperatura tan bajas», explicó.

Fotos Gentileza Claudio Quintero.

Frente a este panorama, la calefacción a leña cobra especial relevancia, siendo una necesidad para enfrentar las bajas temperaturas. Sin embargo, según Quintero, la preocupación se profundiza debido a la falta de entregas del «Plan Calor «, para las familias carecen de gas en la ciudad.

«La Municipalidad está comprando leña a los productores de la ciudad, de las podas que realizan, con fondos propios. También compran garrafas a los negocios locales», aseguró Quintero.

Maquinchao la ciudad más fría del país y Bariloche, la segunda

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicó a Bariloche en la segunda posición del ranking de ciudades más frías del país, con temperaturas registradas de -5,7°C y una sensación térmica de -9,2°C.

La emblemática localidad de la cordillera rionegrina se posicionó detrás de Maquinchao en esta ola de frío polar.