Crisis con España: crecen las repercusiones, mientras aseguran que Milei «no pedirá disculpas»

“Es impresentable que un presidente en ejercicio en visita a España, insulte a España y al presidente del gobierno de España”, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, tras haber estallado el escándalo diplomático. Todo comenzó cuando Javier Milei, durante un cumbre del partido de ultraderecha Vox, llamó “mujer corrupta” a la esposa de Pedro Sánchez.

“Crisis diplomática ente España y la Argentina” se convirtió en la noticia de la tarde en televisión española y opacó así el acto de la derecha europea celebrado de cara a los comicios europeos y los discursos allí pronunciados.

Un par de horas después de que Milei pronunciara la polémica declaración sobre la primera dama, Begoña Gómez, la Presidencia de Gobierno emitió un comunicado donde informaba que el ministro Albares, titular de la cartera de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, comparecería este domingo. El diplomático anunció en una sala de prensa casi vacía que se llamará a consulta a la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, y le exigió a Milei que pida disculpas por sus declaraciones “inaceptables”.

“Las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país pueden producir, qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abusos pueden llegar a generar. Digo… aún cuando tengas a la mujer corrupta [y se ensucie] y se tome cinco días para pensar”, dijo Milei, en referencia a los presuntos casos de corrupción y tráfico de influencias que se le investigan a la primera dama y a las jornadas se reflexión que se tomó hace un mes Sánchez, argumentando estar harto de las campañas de desprestigio.

Lejos de rectractarse, el mandatario argentino ratificó sus dichos a través de su cuenta de X: “Por más que algunos quieran tapar el sol con las manos para que no se escuche el grito de LIBERTAD, acá les dejo mis palabras en el VIVA 24 que tanto incomodan y que desesperan por ocultar”, resaltó.

Por más que algunos quieran tapar el sol con las manos para que no se escuche el grito de LIBERTAD, acá les dejo mis palabras en el VIVA 24 que tanto incomodan y que desesperan por ocultar…



VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!! https://t.co/PYq2jqycxz — Javier Milei (@JMilei) May 19, 2024

Crisis con España: las repercusiones en la política y los medios españoles

Las reacciones de los políticos aliados de Sánchez fueron cautas hasta que se supo que Albares comparecería en La Moncloa. La secretaria general de Podemos, Ione Bellara, expresó desde su cuenta de X poco después de conocerse el pedido oficial: “El ministro de Exteriores ha solicitado nuestro apoyo para llamar a consultas a la embajadora en Argentina. Le he dicho que a la derecha se le [sic] frena con derechos y avances concretos y que nadie va a entender que hagan esto sin llamar antes a consultas a la embajadora en Israel”.

Iñigo Errejón, exmiembro de Podemos y portavoz de Sumar, expresó: “El insulto del ultraderechista Milei es contra el gobierno español y contra España”. Además el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, expresó: “Los ataques contra familiares de los líderes políticos no tienen cabida en nuestra cultura: los condenamos y los rechazamos, especialmente cuando vienen de socios”, afirmó Borrell a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

El Partido Popular, a través de su portavoz Miguel Tellado, dijo que no va a respaldar al gobierno en esta “hipérbole discursiva”: “Nuestra labor es hacer oposición al presidente de España, no al de Argentina”.

Santiago Abascal, líder de Vox, destacó que en este conflicto no se ha atacado la soberanía, sino a la mujer del Presidente: “Los conflictos diplomáticos se abren cuando se ataca a la soberanía de la Nación, no cuando se mencionan la presunta corrupción de la mujer del presidente y, por lo tanto, del presidente”, ha señalado Abascal en la red social X, en referencia a la decisión del Gobierno”.

Ignacio Escolar, director de El Diario.es, consideró los dichos de Milei como “inaceptables”. Juan Cruz Ruiz, uno de los fundadores del diario El País y director de El Periódico, expresó en su red social: “Milei. Una lengua sin rumbo”. Martín Caparrós también reflexionó sobre este escenario conflictivo: “El sr. Milei quería volver a España el mes próximo. Lo que dijo el canciller español nos hace pensar que, si no pide disculpas, no lo van a dejar entrar”.

Crisis con España: el gobierno asegura que no habrá pedido de disculpas de Milei

Desde el Gobierno argentino afirmaron que el presidente Javier Milei no pedirá perdón al presidente español tras los exabruptos contra la esposa de Pedro Sánchez.

La noticia fue confirmada una alta fuente de Casa Rosada a la periodista de Ámbito Liliana Franco y ratificada por el vocero presidencial Manuel Adorni en sus redes sociales.

«Lo trataron de odiador, de negacionista, de “ingerir sustancias”, de autoritario, de anti-democrático y de ser gente “muy mala”. Ojalá en algún momento reflexionen y pidan sinceras disculpas», escribió Adorni en su cuenta de X justificando las declaraciones de Milei.

Lo trataron de odiador, de negacionista, de “ingerir sustancias”, de autoritario, de anti-democrático y de ser gente “muy mala”.



Ojalá en algún momento reflexionen y pidan sinceras disculpas.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) May 19, 2024

«Allegados al primer mandatario argentino señalaron a este medio, desde Madrid que el presidente no piensa disculparse. Afirman que Milei viene sufriendo ataques personales por parte del gobierno español que se remontan a antes de que fuera elegido presidente», expresó Franco en su nota.

«Recuerdan que, durante la campaña electoral, Sánchez aseveró ´frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo. Ojalá gane Massa, no gane Milei´. La vicepresidente segunda, Yolanda Díaz afirmó ´Libertad … no es comprar ni vender órganos como hace el candidato que ustedes defienden en Argentina, el señor Milei.´, agregó la periodista.

En una entrevista al canal de noticias TN, el ministro Guillermo Francos confirmó que no habrá pedido de disculpas por parte del Gobierno. En ese sentido, sostuvo que “las agresiones vinieron del gobierno de Pedro Sánchez”, y aclaró que Milei “no hizo mención” a ningún nombre del Gabinete español en su discurso. “No sé por qué tanta ofensa. No siento que deba que pedir disculpas. No corresponde”, afirmó.

