Lautaro Martínez: «Le tengo miedo a los helicópteros pero tenía un pedo bárbaro y me subí»

Todos los días se hacen públicas las historias detrás de los futbolistas argentinos campeones del mundo y esta vez fue el turno de Lautaro Martínez. quien en diálogo con TyC Sports habló de distintos temas y contó pormenores de los festejos cuando volvieron de Qatar 2022.

«A las once de la mañana cuando salimos para el obelisco que era imposible llegar, que nosotros ya sabíamos que no íbamos a llegar porque era imposible. Eran cinco horas que estábamos ahí arriba y obviamente queríamos llegar como sea, pero era imposible. La gente no se movía, las autopistas estaban colapsadas», recordó el delantero sobre el día del regreso.

“Arriba del micro había fernet, había champagne, había cerveza, había todo pero no hielo. Así que estaba pegadizo el tema”, agregó.

Entre los detalles, el Toro comentó que le tiene miedo a los helicópteros pero con lo que habían tomado en los festejos perdió ese temor y se pudo subir a la aeronave que los trasladó de vuelta a Ezeiza tras el recorrido en el colectivo descapotable.

«Alguno de los chicos estaban saltando, Alexis, Julián… ¡Estaban peor que yo, no les importaba nada!», contó entre risas.

🗣️ "LE TENGO UN MIEDO A LOS HELICÓPTEROS, PERO AHÍ TENÍA UN PEDO BÁRBARO Y ME SUBÍ" 🤣



✍️ Firma: EL TORO 🐂



🎙️ @gastonedul pic.twitter.com/JEVbEy9Xlc — TyC Sports (@TyCSports) March 8, 2023

Martínez tuvo un Mundial particular, porque arrancó como titular y perdió el puesto con Julián Álvarez en la delantera. Sin embargo, volvió a tener protagonismo en la definición por penales contra Países Bajos y en el suplementario frente a Francia.

El jugador de Inter explicó que no llegó bien físicamente a Qatar y dio detalles de la lesión que lo perjudicó en la Copa del Mundo.

🗣️ Lautaro Martínez se refirió a su estado físico durante #Qatar2022 y cómo repercutió luego del debut.



🎙️ @gastonedul pic.twitter.com/ocOjvlKt6K — TyC Sports (@TyCSports) March 8, 2023

Después de ganar Copa América 2021, Finalíssima 2022 y Mundial, la Scaloneta no se conforma y sus integrantes tienen nuevos objetivos. Lautaro se expresó en ese sentido y declaró: «vamos por más».

Verificado

🗣️ EL TORO Y UN CLARO OBJETIVO: "VAMOS POR MÁS"



🎙️ @gastonedul pic.twitter.com/cgHePH0g1X — TyC Sports (@TyCSports) March 8, 2023