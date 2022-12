Lautaro Martínez y un penal histórico: «estaba tranquilo, confío en mi trabajo y lo que hago»

Lautaro Martínez perdió el puesto de delantero titular en la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, contra Países Bajos ingresó, tuvo participación y en los penales se hizo cargo del último remate, el más pesado de la tanda.

“Me tocó un penal decisivo, como el de la Copa América (contra Colombia). En esa caminata hacia el punto de penal estaba muy tranquilo porque confío en mi trabajo, en lo que hago. Trabajo para mejorar día a día, para mejorar a mis compañeros. Para darle alegría a mi familia”, aseguró el atacante de 25 años.

El goleador del ciclo de Lionel Scaloni fue sustituido por Julián Álvarez para el tercer partido de la fase de grupos contra Polonia. Ante Australia había tenido sus chances, luego de ingresar en el complemento, pero estuvo errado con el arco.

Ante Países Bajos el jugador de la selección tuvo un par de chances y entre el arquero y la defensa le negaron el gol. Sin embargo, tuvo revancha en los penales, donde se hizo cargo del quinto para darle la clasificación a Argentina.

Por otra parte, señaló que en el momento del remate final “pensé en mi hija que llegó en pandemia y me cambió la vida. Por eso hoy disfruto del fútbol. No escucho yo, estoy con la cabeza gacha, trabajo, trabajo trabajo. A veces las cosas se dan, a veces no, pero trabajo e hice mucho mérito para estar acá”.

"EN EL PENAL ESTABA TRANQUILO"



Argentina enfrentará a Croacia el martes que viene a las 16 de nuestro país. En cuanto al duelo de semifinales, Lautaro afirmó que “estamos para seguir por este camino, para seguir confiando, creciendo. Lo dijimos cuando ganamos la Copa América que era el inicio de algo importante”.