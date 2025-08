Leandro Vella y dos golazos inolvidables en Cipolletti: «Me quedaron justo para pegarle»

Cipolletti ganó un partido clave ante Kimberley por 3 a 1 en La Visera de Cemento en su primera victoria por la Zona Campeonato del Federal A. La figura fue Leandro Vella que metió dos golazos para el recuerdo.

El cordobés de 28 años fue el último refuerzo en el mercado de pases invernal luego de Yago Piro y Ricardo Dichiara. Llegó provieniente de Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi.

En sus primeros partidos jugó como volante por afuera. Sin Cristian Ibarra, lesionado, Leandro usó la «7» y se vistió de goleador. Como mediapunta, detrás de Nicolás Parodi, encontró los espacios para hacer lucir su pegada.

En un partido que todavía no había entrado en ritmo, el Albinegro abrió el marcador a los 8 minutos con un terrible derechazo de Vella que se metió por arriba del arquero. El atacante sorprendió con un remate muy lejano que sacó de la nada, sin anunciarlo.

Kimberley empató rápido y Cipo pudo convertir el 2-1 sobre el final del primer tiempo mediante Jeremías Langa luego de un tiro libre de Gustavo Mbombaj y un rebote en el palo.

Ya en tiempo de descuento, el Albinegro aprovechó el envión y Vella se volvió a lucir con un zapatazo desde afuera del área que se metió nuevamente en el ángulo.

Leandro Vella: «No había hecho nunca dos goles así»

«La verdad que fueron dos goles muy buenos para poder ayudar al equipo. Pero lo fundamental es haber podido ganar, que era lo que nos habíamos propuesto en la semana. Estoy feliz por poder ayudar al equipo y por haber conseguido el triunfo que lo necesitábamos», expresó Vella en diálogo con Río Negro.

Sin Ibarra, el cordobés jugó centralizado, como mediapunta detrás del «9» que fue Nicolás Parodi. «Me siento bien por afuera o como enganche, he jugado en todas esas posiciones. Me encontré con el arco de frente, me quedaron esas dos pelotas justo para pegarle y gracias a Dios pude hacer los goles», aseguró.

Leandro Vella hizo gala de su pegada con dos golazos ante Kimberley. (Foto: Matías Subat)

Con la expulsión de Parodi antes del descanso, Vella quedó como único punta hasta que salió a los 14 minutos por Santiago Jara. «La expulsión nos hizo replegarnos un poco atrás para defender el resultado y lo pudimos hacer bien, sirvió para conseguir el triunfo», afirmó.

Cipo venía de perder con Argentino de Monte Maíz en Córdoba y se pudo tomar revancha en La Visera. «No es casualidad que este equipo haya sacado los puntos que sacó. Nos pudimos recuperar rápido de la derrota», comentó Vella al respecto.

El jugador reconoció que nunca había convertido dos golazos así en un mismo encuentro. «Nunca había hecho dos goles así desde afuera del área en un partido. Hoy se dieron, ojalá vengan más», concluyó.