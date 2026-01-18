Reincidente por robos incumplió una orden judicial y volvió a quedar detenido en Las Grutas: qué pasó el fin de semana

Un intenso fin de semana en materia de seguridad se vivió en Las Grutas, donde la Policía intervino en al menos tres hechos delictivos que derivaron en personas detenidas y causas judiciales en trámite. En uno de ellos, el acusado por hurto volvió a delinquir y terminó arrestado por reiterancia en los ilícitos.

Así lo confirmó Darío Osman, comisario de la Unidad 29, quien detalló procedimientos por robo en tentativa, hurtos reiterados y un hecho ocurrido en perjuicio de un turista, todos registrados entre viernes y domingo.

Robo en tentativa y prisión preventiva

El primer hecho ocurrió el viernes en el barrio Peumayén, donde una persona fue aprehendida por robo en tentativa. Según explicó Osman, el sospechoso ya contaba con medidas cautelares vigentes y utilizaba una tobillera electrónica.

Debido a su situación procesal y a que ya tenía cargos previos formulados, la Justicia resolvió dictarle prisión preventiva. El hombre fue trasladado al complejo penitenciario de la ciudad de Viedma.

Reincidencia y desobediencia judicial

En un segundo procedimiento, la Policía detuvo a un hombre oriundo de Neuquén, acusado de hurtos reiterados. Tras la formulación de cargos, la Justicia le ordenó retirarse de la localidad y le prohibió el ingreso a Las Grutas, San Antonio Oeste y el puerto, por el término de cuatro meses.

Sin embargo, el domingo alrededor de las 13, el mismo individuo volvió a cometer un hurto en la peatonal Viedma. Tras una persecución, fue detenido a unos 200 metros del lugar. Además del hurto en flagrancia, se le imputará desobediencia judicial y permanece alojado en la Comisaría 29.

Robo a un turista en la zona de la Séptima Bajada

El tercer hecho se registró el domingo en la zona de la Séptima Bajada, antes del ingreso a los pulperos, donde una persona sustrajo el teléfono celular a un turista que caminaba por el sector.

El sospechoso fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, a la espera de la correspondiente formulación de cargos, mientras continúan las actuaciones judiciales.