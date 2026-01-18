Choque en Ruta 22: imputarán a un camionero alcoholizado que embistió a dos autos y dejó un herido grave en Roca

El choque ocurrió en Ruta 22 y calle Mendoza, en General Roca, e involucró a un camión y dos vehículos.

Un grave siniestro vial ocurrido ayer sobre la Ruta Nacional 22, en Roca, derivará en una acusación judicial por lesiones culposas graves agravadas, luego de que un camionero diera positivo en el test de alcoholemia.

El choque involucró a un camión con semirremolque y dos vehículos particulares, y dejó como saldo a un joven con heridas de consideración, entre ellas una fractura de cadera, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal.

El siniestro en Ruta 22 y calle Mendoza

Según confirmó el jefe de la Unidad Regional II, José González, el hecho se registró el sábado alrededor de las 19, en el cruce de la Ruta Nacional 22 y calle Mendoza. En el lugar, personal policial constató la participación de un camión Mercedes Benz con semirremolque y dos automóviles.

El camión era conducido por un hombre de 44 años, domiciliado en la provincia de Salta, que circulaba en sentido este-oeste. Por causas que se investigan, el rodado de mayor porte colisionó desde atrás a una Chevrolet Meriva, conducido por un joven de 26 años de General Roca.

Impacto en cadena y vehículo al desagüe

Como consecuencia del primer impacto, la Chevrolet chocó por alcance a un Renault Kwid, conducido por una mujer también domiciliada en General Roca. Tras la colisión, la Meriva terminó cayendo al desagüe ubicado en el margen norte de la ruta.

A raíz del siniestro, el conductor herido fue trasladado al hospital local, donde se le diagnosticó un corte en el cuero cabelludo, además de una fractura de cadera y un hematoma en la cabeza, lesiones consideradas de carácter grave.

Alcoholemia positiva y demora del camionero

El conductor del camión fue trasladado a la unidad policial para la realización del test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo. Mientras el personal confeccionaba las actas correspondientes, el hombre quedó demorado.

La causa quedó en manos de la fiscal Celeste Benatti y este lunes se realizará la audiencia de formulación de cargos por el delito de lesiones culposas graves agravadas por conducir bajo los efectos del alcohol.